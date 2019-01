OverDrive : 274 millions de prêts d'ebooks et de livres audio en 2018

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les livres numériques les plus empruntés en 2018 :

Les livres audio les plus empruntés en 2018 :

Les livres les plus empruntés, par genre :

Reflet des usages en matière de lecture, particulièrement aux États-Unis, les emprunts de livres audio ont connu une importante croissance en 2018 (29 % de hausse), supérieure à celle des emprunts de livres numériques (19 % de hausse).OverDrive relève également que 65 systèmes de prêts de contenus numériques de bibliothèques ont enregistré plus de 1 million de prêts numériques (+ 12 % par rapport à 2017).La société propose également un top des emprunts, en 2018.Little Fires Everywhere de Celeste Ng (Penguin Press)The Great Alone de Kristin Hannah (St. Martin’s Press)The Woman in the Window de A.J. Finn (William Morrow)Before We Were Yours de Lisa Wingate (Ballantine Books)Crazy Rich Asians de Kevin Kwan (Anchor)Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de J.K. Rowling (Pottermore)Little Fires Everywhere de Celeste Ng (Penguin Press)The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson (HarperAudio)Ready Player One de Ernest Cline (Random House Audio)A Wrinkle In Time de Madeleine L’engle (Listening Library)Non fiction pour adultes : Educated de Tara Westover (Random House)Fiction pour adulte : Little Fires Everywhere de Celeste Ng (Penguin Press)Fiction young adult : The Hate U Give de Angie Thomas (Balzer + Bray)Fiction jeunesse : A Wrinkle In Time de Madeleine L’engle (Farrar, Straus and Giroux)