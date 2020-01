Overdrive : 326 millions de prêts d'ebooks et de livres audio en 2019

Si le service de prêt numérique OverDrive quittera bientôt le groupe Rakuten pour rejoindre la société KKR, pour le moment, l'heure est au bilan. Pour sa dernière année chez le groupe japonais, la société enregistre 326 millions de prêts numériques au total, soit une belle croissance de 20 % par rapport à l'année précédente (274 millions).





Parmi ces 326 millions de prêts numériques, 211 millions sont des livres numériques tandis que 114 millions sont des audiolivres, nuance la société. Pour la 6e année consécutive, les emprunts de livres audio (30 % de hausse) ont enregistré une croissance supérieure à celle des emprunts d'ebooks (15 % de hausse).OverDrive dévoile également que 73 systèmes de prêts de contenus numériques de bibliothèques ont enregistré plus de 1 million de prêts numériques, contre 65 pour l'année 2018. La Bibliothèque publique de Toronto affiche ainsi 6,6 millions de prêts numériques, un record historique. Puis, vient celle de Los Angeles avec 5,9 millions. La troisième à se retrouver sur le podium est celle de Singapour avec 4,2 millions.Selon OverDrive, cette croissance est due à Libby, l’application phare de la marque . Sortie en 2017, elle a été élue meilleure nouveauté de Google Play et meilleure application pour les livres et les bibliothèques par l’App Store d’Apple.Or, le renouveau des offres éditoriales a également fait effet, notamment avec les Marvel qui ont fait leur apparition sur la marketplace ainsi que les mangas Pokémon

Les ouvrages les plus empruntés en bibliothèque en 2019

La société propose également un top des emprunts, en 2019.

Les livres numériques les plus empruntés en 2019 :



Where the Crawdads Sing de Delia Owens (Penguin Publishing Group)

Becoming de Michelle Obama (Crown)

Educated de Tara Westover (Random House Publishing Group)

Nine Perfect Strangers de Liane Moriarty (Flatiron Books)

Little Fires Everywhere de Celeste Ng (Penguin Publishing Group)





Les livres audio les plus empruntés en 2019 :



Becoming de Michelle Obama (Penguin Random House Audio Publishing Group)

Where the Crawdads Sing de Delia Owens (Penguin Random House Audio Publishing Group)

Educated de Tara Westover (Penguin Random House Audio Publishing Group)

Girl, Wash Your Face de Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de J. K. Rowling (Pottermore Publishing)



Le développement du prêt de livres

numériques dans la francophonie



Les livres les plus empruntés, par genre :



Non fiction pour adultes : Where the Crawdads Sing de Delia Owens (Penguin Publishing Group)

Non fiction pour adultes : Becoming de Michelle Obama (Crown)

Fiction pour adulte : Little Fires Everywhere de Celeste Ng (Penguin Press)

Fiction young adult : The Hate U Give de Angie Thomas (Balzer + Bray)

Fiction jeunesse : Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de K. Rowling (Pottermore Publishing)