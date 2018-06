OverDrive : Libby, application de prêt d'ebooks, couronnée de succès

Service destiné aux bibliothèques publiques et scolaires, OverDrive propose des solutions pour le prêt de livres numériques. Rachetée en 2015 pour 410 millions $ par le Japonais Rakuten , l’entreprise va bon train. Très bon train.







Ses ressources numériques se multiplient, le catalogue augmente, la confiance des éditeurs également... OverDrive a même remporté en mai dernier différents palmarès pour ses activités. Sur l’année passée, 225 millions de téléchargements d’ebooks et d’audiobooks sont enregistrés.

Et pour les six premiers mois de l’année, c’est l’explosion : le catalogue a augmenté de 22 % en regard de l’année passée sur la même période, assure la firme.

Tout cela s’articule notamment autour de Libby, l’application phare de la marque : en 2017, elle fut élue meilleure nouveauté de Google Play. Et pour mai 2018, c’est l’App Store d’Apple qui l’a saluée comme la meilleure pour les livres et les bibliothèques.

« Avec son interface rapide et intuitive, Libby a rendu bien plus commode l’arrivée de livres numériques et de livres audio pour toucher de nouveaux usagers », estime Kady Ferris, bibliothécaire de l’Oregon.

Un outil d’intermédiation dont les professionnels s’emparent, voici probablement tout ce dont le secteur avait besoin. Erica Lazzaro, vice-présidente des relations avec les éditeurs, souligne que l’arrivée de magazines et de revues a permis de déployer une offre plus large encore.

Le 10 février dernier, la firme célébrait le milliard de prêts numériques effectués à travers les différents établissements partenaires. Ils étaient alors près de 40.000 à avoir souscrit à cette offre. De quoi conquérir le monde avec de sérieux arguments...