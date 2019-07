Paranormal Hunters : laissez la lumière allumée, c'est mieux... pour vous

Frissons et spectres, le cocktail qui glace

Paranormal Hunters se décline en trois “saisons” de deux épisodes. Les auditeurs seront plongés dans une ambiance sombre, aux côtés de Will, Lola, Anton et Luc. Au programme, maisons hantées, créatures démoniaques, et un seul mot d’ordre : « Vous n’éteindrez plus jamais la lumière. »Cette équipe d’enquêteurs spécialiste des phénomènes paranormaux rejoint des séries bien connues comme celle de Netflix Hunting Hills, Les nouvelles aventures de Sabrina, la série documentaire L’Irréel ou encore la télé-réalité best-seller aux USA Ghost Hunters.Première création française qui n’est pas l’adaptation d’un ouvrage déjà publié par une maison d’édition, Paranormal Hunters jongle sur plusieurs registres : aventure, fantastique et peur, bien évidemment.Avec six épisodes en tout, d’une vingtaine de minutes, c’est à Céline Mancellon — autrice de Bad Romance, et personnellement versée dans ces univers aux frontières de la réalité — que Kobo Original a fait appel.« L’écriture scénaristique est très addictive. C’est génial de se dire que des comédiens vont interpréter mes dialogues. Le travail de romancier est assez solitaire dans son processus. Mais dans l’écriture d’un livre audio - corrections éditoriales mises à part — on sent bien qu’on est une équipe sur le projet », explique-t-elle.Amatrice d’Égypte ancienne, de mythologie et de romans arthuriens, elle revendique le Dracula de Bram Stoker et le Frankenstein de Mary Shelley comme des œuvres qui l’ont durablement marquée.Voici un premier aperçu de Paranormal Hunters :Pour la lecture, le choix des voix off s’est porté sur Manox, Sarah Amsellem, Arnaud Le Ridant et Marc Duquenoy. « C’est rare de jouer en live avec toute la distribution d’un projet et cela donne une énergie dingue », indique ce dernier.Sensations fortes garanties :La production a été confiée à Hardigan, producteur de livres audio depuis 2015, qui signe ici sa première série audio originale avec Kobo. L’occasion de défendre, un peu plus encore, la fantasy, la science-fiction, les romances et en particulier, la romance paranormale auprès d’un lectorat numérique friand de cette littérature, comme l’explique Émilie Mathieu, présidente de la société.On peut retrouver l’ensemble des six épisodes à cette adresse , proposés pour 0,99 € pour le premier épisode, puis 1,99 € pour les suivants. Ou gratuitement dans le cadre de l’offre d’essai pour audiolivres de Kobo. Et dans les colonnes de ActuaLitté ces prochains jours...