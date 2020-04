Pendant le confinement, des livres audio en accès libre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Audiolib

L'école des loisirs

#ConfinementLecture

Les éditions Oui'Dire

Des textes du domaine public lus à voix haute

La maison d'édition Audiolib, propriété des groupes Hachette et Albin Michel, met à disposition cinq titres en intégralité, le temps du confinement, qu'il est possible d'écouter par l'intermédiaire de la plateforme Soundcloud. Autrement dit, il faudra rester connecté à internet, Un secret de Philippe Grimbert lu par l'auteur, La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero lu par Kelly Marot ou encore Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig lu par Edouard Baer (trad. Jacqueline Des Gouttes, révisée par Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent). L'école des loisirs et la société Paradiso s'associent pour faire entendre une sélection d’albums emblématiques de la maison d'édition, à écouter sur des plateformes d’écoute de podcasts comme Deezer ou Spotify, mais aussi Soundcloud ou iTunes.Offre que nous avons déjà évoqué pour les livres numériques qu'elle propose, l'opération #ConfinementLecture comprend également quelques livres audio, reçu chaque jour à partir de la box de lecture reçue le sixième jour. Bref, de quoi lire et écouter, directement dans la boite mail !Les éditions Oui'Dire mettent à disposition 7 récits, à écouter pendant 7 jours, à partager avec les plus jeunes ou destinés aux adolescents et aux adultes. Avec, par exemple, Au Lit !, raconté par Gilles Bizouerne, Le Chasseur, raconté par Mike Burns, ou encore Je suis un saumon, raconté par Philippe Avron.Qui dit texte entré dans le domaine public sous-entend la possibilité de le lire à voix haute et d'en faire profiter largement. Grâce au travail abattu par des bénévoles, des milliers de titres sont disponibles gratuitement et librement sur de nombreux sites. Parmi ces derniers, signalons litteratureaudio.com et bibliboom.com , qui proposent des lectures de qualité.