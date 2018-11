Penguin Random House augmente les livres de Beatrix Potter avec Bookful

Verra-t-on bientôt refleurir les projets multimédias autour des livres au sein des groupes d'édition ? Penguin Random House annonce en effet, sur les territoires britannique et américain, la publication de plusieurs ouvrages disposant de fonctionnalités de réalité augmentée. Avec un smartphone ou une tablette et une application, il sera possible de donner vie aux personnages de Beatrix Potter.

Dans un communiqué, la société israélienne Inception, spécialisée dans la création de contenus en réalité augmentée, annonce le lancement de l'application Bookful, conçue pour des ouvrages publiés par le groupe Penguin Random House. Une fois les titres achetés au sein de l'application, il suffira de pointer la caméra de l'appareil, smartphone ou tablette, pour y faire apparaitre décors et personnages tirés du livre.

A priori, il ne sera pas nécessaire de posséder les livres imprimés, mais simplement d'acheter les ouvrages dans Bookful. Ensuite, deux fonctions sont disponibles, « Read » et « Play », qui permettent, au choix, de lire les récits ou d'interagir avec les personnages au fil d'activités.

Pour le lancement, trois titres de Beatrix Potter sont proposés, The Tale of Peter Rabbit, The Tale of Jemima Puddle-Duck, et The Tale of Benjamin Bunny, ainsi que deux ouvrages sur les dinosaures et les reptiles et une encyclopédie jeunesse.

« Donner vie aux livres grâce à la réalité augmentée offre la possibilité d'intéresser les enfants aux livres, qu’ils aiment lire ou non », assure Benny Arbel, PDG d’Inception. « Nous cherchons à divertir, éduquer et ravir les enfants et les parents, et à aiguiller une partie du temps passé devant l'écran vers les livres. »



Le secteur de l'édition s'est intéressé aux possibilités offertes par la réalité augmentée dès les prémisses de cette technologie, mais les limitations techniques, le coût des projets et le manque d'intérêt du public ont sensiblement douché les espoirs de l'industrie vis-à-vis de ces produits éditoriaux.



Toutefois, l'intérêt des éditeurs pour la diversification des activités et la popularité grandissante de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pourraient changer la donne...

Bookful n'est disponible, pour le moment, que sur les appareils Apple.