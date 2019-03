Piratage : “La culture devrait être libre pour tous”

(photo d'illustration, Mike Cohen CC BY 2.0) (photo d'illustration, Mike Cohen CC BY 2.0)

Piratage : une question de moyens?

Internet : de l'eldorado au calvaire

En novembre dernier, the Guardian avait lancé un appel à témoignage à ses lecteurs concernant le piratage. Après avoir reçu plus de 130 réponses, le quotidien a publié un panorama pour essayer de dresser le profil de ceux qui téléchargent illégalement des livres numériques. Qui sont-ils ? Et pourquoi utilisent-ils le piratage ?Abena, âgée de 18 ans, a récemment lu Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Elle avoue au Guardian se sentir légèrement coupable de l'avoir téléchargé illégalement et se justifie en rajoutant que sa mère est seule pour subvenir à ses besoins. Elle ne peut pas se permettre de nourrir son amour vorace pour les livres. Mais, ce n'est pas une voleuse affirme-t-elle. « Je ne prendrais pas de nourriture ni de vêtements sans payer les personnes qui les ont fabriquées, car ce sont des choses physiques. » Mais les livres n’en sont pas, apparemment. « Je crois que la vraie vie et Internet diffèrent », a rajouté la jeune fille.En réalité, elle serait même victime de son cerveau, qui n'a pas conscience que le dématérialisé puisse être un véritable bien. De la sorte, les neurones des pirates n' assimilent pas propriété avec numérique La première justification qu'ont apportée les consommateurs de sites pirates est le coût des livres. Eh oui, pourquoi payer un livre que l'on peut avoir gratuitement ? Et puis, les temps sont durs. Alors ils téléchargent des livres gratuitement, qu'ils pourront lire ensuite sur leurs smartphones, tablettes, ou encore écrans d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah, oui : les temps sont durs.Beaucoup ont déclaré avoir commencé à pirater des livres à l'université. « Je préfère dépenser le peu de sous qu'il me reste à la fin du mois pour sortir », déclare l'un d’eux.Un lecteur handicapé et au chômage, qui a préféré rester anonyme, a lui aussi pointé du doigt l’aspect économique : « Je ne pense pas que ce soit moralement mauvais de pirater un livre si vous ne pouvez vraiment pas vous le permettre. Je ne reçois que 80 £ par semaine. D'habitude, je ne peux pas me permettre de dépenser plus de 10 £ pour un nouveau livre, mais j'adore lire... Ce n'est pas très différent que d'acheter dans une librairie de livres d'occasion, non ? De toute façon, l'écrivain ne reçoit pas d'argent. »Dans l’ensemble, la plupart des personnes interrogées ont avoué avoir piraté des livres pour un autre motif que le coût. Certains médecins et comptables ont assuré avoir piraté des livres pour les « prélire ». « J'ai payé pour des livres vraiment pas terribles et je l'ai regretté – grâce au piratage, je peux d’abord le lire en premier. Je l’achèterais ensuite s'il est assez bon », a déclaré l'un d'eux.Un autre encore a déclaré qu'il avait utilisé le téléchargement illégal pour faire preuve d'altruisme. Il a affirmé avoir piraté environ 100.000 livres en seulement « quelques heures » pour faire don de tous ses livres physiques à des oeuvres caritatives, avant d'ajouter : « Évidemment, je ne lirai jamais la plupart de ces livres électroniques piratés. »La majorité des personnes interrogées n'a rien vu d'anormal dans la pratique. « Lire le travail d'un auteur est un plus grand compliment que de l'ignorer » a affirmé un consommateur de site pirate. D'autres ont aussi affirmé que cela faisait partie d'une plus grande philosophie de l'égalité, que la culture « devrait être libre pour tous ». Au détriment des créateurs ?« Je télécharge n'importe quoi, de la science-fiction aux manuels universitaires à des prix dérisoires. Je peux obtenir n'importe quel roman en 30 secondes environ. Si je ne peux pas, je connais des personnes dans mon petit coin sombre d'Internet qui peuvent trouver TOUT ce qui est demandé. C'est incroyable, vraiment », a confié l'opérateur d'un site web de piratage au Guardian.Mais Internet semble incontrôlable. Et même lorsqu'un site pirate d'ebook est supprimé, il revient ensuite sous autre nom de domaine. « C'est lutter contre quelque chose que nous ne pouvons pas gagner », avait affirmé Michelle Harrison, lauréate du prix Waterstones Children's Books.Des organisations essaient de lutter pour que la loi rattrape la technologie. La Publishers Association a un portail qui peut aider à lutter contre les infractions, mais son PDG, Stephen Lotinga, admet lui aussi qu'il s'agit d'une tâche sisyphe.Même les entreprises privées s'impliquent, comme DMCA.com, nommé en vertu de la Digital Millennial Copyright Act, une loi américaine adoptée en 1998 dans le but de fournir un moyen de se défendre contre les violations du droit d'auteur.« L’éducation, c’est la réglementation, c’est la clé », a déclaré un représentant de la Society of Authors. « S’il existe une solution, plutôt que de continuer à fermer ces sites, c’est de faire comprendre aux lecteurs pourquoi leur utilisation est malhonnête, erronée. Leur expliquer comment par le piratage, ils contribuent à tuer l'édition. Lorsque vous réalisez que les [auteurs] ne sont pas vraiment différents de vous, vous voyez que cela revient au fait de voler le produit du travail de quelqu'un d'autre. »