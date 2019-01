Pirater le dernier roman de Houellebecq, pas si grave estime un député

(piratage de livre - photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

(piratage de livre - photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

De l'Hadopi aux échanges non marchands

Houellebecq livré aux pirates

Off: comme pour Soumission, le Serotonine de #Houellebecq circule en format PDF sur le net. Cela permet de satisfaire des curiosités littéraires, sans faire grossir la cagnotte fort pourvue du nouveau membre de l'Orde de la Légion d'Honneur. A éviter pour des auteurs + précaires! — Christian Paul (@christianpaul58) January 9, 2019





#Sérotonine ne va pas que faire vivre Michel Houellebecq mais aussi toute la chaîne de l'édition, de l'ouvrier imprimeur jusqu'à Antoine Gallimard.

On dit la même chose à ceux qui piratent des jeux vidéos à la thématique polémique ? — JC Tardivon (@jctardivon) January 9, 2019



L’homme avait été un opposant du modèle Hadopi – outil auquel l’édition n’a d’ailleurs jamais souscrit, Antoine Gallimard l’avait balayé dès 2011. Il était alors président du Syndicat national de l’édition, et considérait l’Hadopi comme « relativement coûteux », pour le marché de l’ebook, balbutiant à l’époque.Depuis, l’édition a tout de même pris des mesures pour lutter contre le piratage, mais l’hydre de la contrefaçon fera toujours repousser plus de têtes qu’il n’y aura d’épées pour les trancher.Christian Paul, lui, n’avait jamais considéré cette solution comme efficiente. En 2011, il reprochait à Nicolas Sarkozy de faire de l’esbroufe « Hadopi offre l’illusion de la sécurité dans un monde tourmenté, les Arts et les artistes ont désormais un protecteur ». (via Numerama Il était alors responsable du Laboratoire des idées du parti socialiste, et pour ce qui touchait au volet numérique, ses idées se montraient plus libérales. Dans Le Monde , il soulignait que les législations successives n’avaient sur que marquer le dimension répressive, attendu que « les acteurs du système s’efforçaient de préserver, par des lois sécuritaires, les modèles traditionnels ».Et de pointer : « Pour l’avenir, il faut distinguer deux mondes qui cohabitent. D’une part, le marché, les modèles économiques, où des droits adaptés doivent protéger les auteurs et les artistes, et chacun des acteurs qui les produisent ou qui les éditent. Dans cet univers, il y a de vraies questions qui sont posées. Comment partager la valeur ainsi créée ? »Il semble qu’en la matière, ses positions aient d’ailleurs évolué. Si à l’époque il ne renonçait pas au droit d’auteur, il déplorait surtout « l’incapacité qu’il y a eu à reconnaître que des échanges hors marché d’internaute à internaute sont des conséquences normales de la révolution numérique ». Un effet pervers de l’Hadopi, en somme.En effet, le député annonce donc la disponibilité d’une version pirate en PDF du roman de Houellebecq – remarque déplacée : l’EPUB pirate est bien plus confortable et fut mis à disposition le jour même de la sortie officielle du livre. Quitte à verser dans la contrefaçon, autant disposer de formats numériques adaptés, que diable.Mais le message, émanant d’un député, qui inciterait bon an mal an à de la contrefaçon, sous prétexte qu’il n’est pas utile de faire grandir le pactole de Houellebecq, n’a pas manqué d’interroger.Le Canard enchaîné n’avait d’ailleurs pas manqué l’occasion d’être donneur de leçon, déplorant « le pillage de droits d’auteur à la tête du client ». Fort bien. Mais c’est plutôt du côté des internautes que la voix juste est à rechercher :Parce que si l’on doit juger à la tête du client, difficile d’estimer ceux qui échapperont à la vindicte pirate... Reste que l'on peut s'interroger sur le besoin qu'un député pouvait avoir de publiquement inciter à la contrefaçon d'un roman, quand bien même il s'agirait de celui de Michel Houellebecq...D’ailleurs, pour parler de vente, après avoir explosé les compteurs en première semaine, les ventes de Michel Houellebecq semblent un peu retombés : il affiche tout de même 169.225 exemplaires réellement écoulés depuis le lancement, soit 72.657 de plus qu’en première semaine (données GfK).