Plus de 7 millions d'ebooks empruntés dans les bibliothèques du Québec

Avec une croissance de 40 % des prêts, les Québécoises et Québécois lisent plus que jamais en numérique, et majoritairement des œuvres québécoises écrites par des femmes. De Marque, créatrice de la solution de prêt numérique Cantook Station, annonce l’enregistrement de 7 millions de prêts de livres numériques dans les bibliothèques publiques du Québec.









72 % de tous les livres numériques empruntés sont produits par des maisons d’édition québécoises;

74 % des 50 livres numériques les plus empruntés sont écrits par des femmes;

le livre numérique le plus emprunté de tous les temps est En as-tu vraiment besoin? de Pierre-Yves McSween, Guy Saint-Jean éditeur;

le roman historique est le genre le plus populaire avec une moyenne de 31,7 prêts par livre numérique, suivi du roman sentimental (26,1 prêts par livre numérique) et du roman policier et à suspense (19,9 prêts par livre numérique).

L’atteinte de ce cap résulte d’une augmentation de 40 % des prêts de livres numériques depuis août 2017 par Pretnumerique.ca, disponible dans la grande majorité des bibliothèques publiques du Québec, au Nouveau-Brunswick ainsi que dans une douzaine de cégeps (collèges). La plateforme est opérée par De Marque et son partenaire BIbliopresto, en étroite collaboration avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).Cette réalisation souligne non seulement l'impressionnante croissance de l'utilisation des livres numériques par les usagers des bibliothèques à travers la province, mais également le succès de l'environnement convivial créé par la solution Cantook Station pour promouvoir et faciliter le prêt numérique.Cette étape de croissance impressionnante est un indicateur de succès remarquable du prêt numérique au Québec, particulièrement par rapport à d’autres grands marchés. Par exemple, la France peine à atteindre le million d’emprunts, et ce, cinq ans après le lancement de son programme de prêt numérique en bibliothèque (PNB).Et ce n’est qu’un début. L'arrivée des livres audio numériques et les nouvelles fonctionnalités développées au sein de Cantook Station, comme son lecteur dans un navigateur Web, devraient accélérer davantage la croissance du prêt numérique.En vrac, quelques faits intéressants sur les habitudes de lecture des Québécoises et des Québécois :« Je suis fier du taux impressionnant d’adoption du prêt et de la lecture numérique par les Québécoises et les Québécois » a déclaré Marc Boutet, président-directeur général de De Marque.« L’un des principes sur lesquels j’ai fondé mon entreprise est d’utiliser la technologie pour rendre la culture et la littérature plus accessibles et plus variées. Ce type de croissance n’est pas seulement un indicateur des investissements que nous avons consentis pour aider Cantook Station à devenir un excellent service de prêt numérique, mais aussi la concrétisation de nos valeurs fondamentales. Je dois également souligner l’importance de notre partenariat continu avec Bibliopresto, un modèle de réussite d’une véritable synergie et de réalisation d’objectifs communs. »Jean-François Cusson, directeur général de Bibliopresto, souligne cette étroite collaboration comme gage de succès : « Lancée en décembre 2011, la plateforme Pretnumérique.ca représente un succès collectif indéniable dont on peut être fier. En travaillant étroitement avec notre partenaire De Marque, toujours à l’écoute, de même qu’avec l’ensemble des acteurs du milieu du livre, nous avons réussi à mettre en place une plateforme performante et très populaire auprès des Québécoises et des Québécois. Depuis 2011, c’est près de 450 000 abonnés qui ont utilisé la plateforme. De même, environ 12 millions de dollars ont été investis par les bibliothèques d’ici pour l’achat de livres numériques, dont une majorité de livres québécois, une somme non négligeable dans un marché encore en émergence. »Arnaud Foulon, président de l’ANEL, se réjouit de voir la place prédominante des maisons d’édition et des auteurs québécois.« Par sa détermination à mettre à la disposition des usagers de nos bibliothèques publiques la richesse littéraire numérisée et éditée par ses membres, l’ANEL aura été un des acteurs principaux, avec BAnQ, l’Association des bibliothèques publiques du Québec et Bibliopresto, de la création de ce programme de prêt numérique précurseur et largement envié. Sa collaboration dans la création par De Marque de l’agrégateur de livres numériques d’ici et son engagement auprès des bibliothèques témoignent de la volonté de l’ANEL de faire rayonner sous tous les formats et partout le talent de nos écrivaines et écrivains. »D'autres statistiques sont exposées dans le document ci-dessous, ou à télécharger à cette adresse