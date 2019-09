Pologne : la TVA pour l'ebook diminue, alignée sur celle des livres papier

(Pexels - Pixabay license) (Pexels - Pixabay license)

C’est officiel, la nouvelle législation élaborée par le ministère des Finances vient d’être signée et entrera en vigueur le 1er novembre prochain. À partir de cette date, les livres numériques et audio seront taxés à 5 %, soit une réduction importante par rapport au taux actuel de 23 %.Après son adoption par 420 membres du parlement, le projet de loi a été transmis au Sénat. La chambre haute du parlement polonais a introduit certains amendements à la législation, mais aucun concernant un taux de TVA encore plus bas. Rappelons-le, la Norvège avait décidé de supprimer totalement la TVA sur les livres numériques, la faisant passer de 25 % à 0 %.Pour Ewa Szmidt-Belcarz, présidente du directoire de Empik, la plus importante chaîne de librairies du pays, la TVA des ebooks alignée sur celle des livres imprimés est « un pas en avant ». Et d'ajouter : « Les lecteurs d’ebooks attendaient ce vote avec impatience, car ils se sentaient quelque peu discriminés par un taux de TVA plus élevé. »Via Publishing Perspectives