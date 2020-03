Portrait d'une comique australienne d'Instagram en liseuse d'audiolivres

Australienne, mère de famille et totalement dé-bor-dée



La Force soit avec l'audiolecteur









Celle qui a été élue Dame la plus drôle d’Instagram n’aura pas été de trop pour arriver à rendre Audible sympathique. D’ailleurs, et fort heureusement, elle est aussi en mesure de mobiliser son image pour des causes plus sociales : en janvier dernier, elle avait aidé à lever 30 millions $, alors que l’Australie était en proie à des incendies destructeurs.

Reine de la parodie, Celeste Barber s’est taillée une solide réputation de joyeuse luronne, avec ses photos détournant des clichés de mode. Pour exemple, parmi tant d’autres sur son compte Alors en vidéos ou photos, la voici qui torpille à tour de bras et détourne avec malice des images trop sérieuses pour rester impunies. Jusqu’à présent, Celeste Barber n’avait pas fait grand cas ni de la lecture ni des livres — et moins encore des audiolivres. Or, pour convaincre ses concitoyens du bienfondé de la souscription à un abonnement Audible, rien n’est trop beau pour la filiale d’Amazon.Considérant que les deux tiers des Australiens affirment que leur emploi du temps est trop chargé pour lire, il fallait donc un message drôle et facile à mémoriser. Surtout que le terreau pourrait être fertile : 6,6 millions d’Australiens, Millenials en tête (soit un tiers de la population), ont déjà opté pour l’audiolivre.« Plutôt que de risquer d’être écrasée sous les 200 livres non lus empilés sur ma table de nuit, je peux prendre les choses en main avec Audible », indique l’instagrammeuse dans une vidéo. Avec un message simple : Audible veut affirmer que l’on peut écouter un audiolivre tout en faisant autre chose. En Australie, les utilisateurs sont 38 % à se les passer en avion et 32 % en voiture.Ils sont 29 % à estimer que l’audiolecture est un moment privilégié, qui leur appartient.Or, puisque l’on parle de voix, il faut tout de même rendre les choses attirantes : 65 % des Australiens indiquent qu’ils préféreraient des ouvrages lus par des célébrités — Morgan Freeman, David Attenborough, Barack Obama et Stephen Fry composent les 4 plus plébiscités.Bref, conclusion de cette opération de communication, dont la douloureuse a dû chiffrer gentiment : « Audible est là pour soulager la pression et aider les Australiens occupés à redécouvrir la joie des livres. »