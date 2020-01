Portrait du lecteur de BD, manga, webtoon et comics, en numérique

Quelles sont les habitudes d’un lecteur numérique, quand ce dernier plonge dans le monde des bulles ? Alors que s’en vient le festival de la BD d’Angoulême, voici un panorama tiré des données d’izneo. Avec une offre de 40.000 titres, et 300.000 nouveaux inscrits en 2009, la société brosse un portrait non exhaustif, mais déjà révélateur.





Un lecteur numérique de bulles à 32 ans en moyenne, apprend-on, avec des variables : la BD réunit plutôt des lecteurs de 37 ans, quand les lecteurs de manga auraient autour de 27 ans. Pour le webtoon, on descend même à 25 ans — mais ce support totalement numérique avait peut-être de quoi convaincre plus facilement.

Reste qu’en moyenne, le lecteur numérique a six ans de moins que le lecteur d’imprimé pour les albums. C’est également, sans surprise, sur la Nintendo Switch que les lecteurs les plus jeunes sont présents : 75 % ont moins de 30 ans tandis que les lecteurs sur iOS et Android sont respectivement 75 % et 60 % à avoir plus de 30 ans.



Selon les données, 80 % des utilisateurs s’offrent des albums dans un genre spécifique — ainsi, manga et BD sont les deux rayons privilégiés. Et plus spécifiquement dans les catégories aventure, science-fiction et humour pour le top 3. Chez les plus récents clients, le shojo et le yaoi (la romance en manga) ont la côte.



Dans son communiqué, izneo souligne également que

5 % de ceux qui lisent un extrait achètent par la suite cet album,

44 % des lecteurs d’un tome 1 lisent également le tome 2,

23 % des abonnés izneo achètent aussi des albums numériques à l’unité,

63 % des titres commencés sont lus en intégralité et à 76 % dans la même journée.



Enfin, soulignons que 66 % des lectures passent par une application.