Pour améliorer Siri, Apple cherche un profil d'éditeur/auteur

L’évolution des assistants intelligents passe par des approches de plus en plus... humaines. Pour preuve, le prochain recrutement qu’Apple s’apprête à faire. C’est en effet un poste « Siri Editorial Manager » qui est en cours de recrutement, pour faire évoluer le logiciel dans les machines de Cupertino.









L’annonce est passée sur les réseaux professionnels : Apple cherche donc un poste de responsable éditorial, susceptible de « faire évoluer Siri en tant que personne distincte et identifiable ».

Selon l’intitulé du poste, la personne aura à diriger une équipe de rédacteurs, et d’éditeurs, pour fournir des dialogues soignés et cohérents pour SIri. « Vous collaborerez avec des rédacteurs, concepteurs, ingénieurs et responsables marketing internationaux pour aider à Siri être plus efficace et délicieux. »

Dans les faits, ce sera donc une approche du langage naturel, une constante depuis l’apparition du logiciel sur iPhone en 2011. On parle ici d’un apprentissage en profondeur, de reconnaissance de vocabulaire, de synthèse vocale et de traduction automatique.

Tout cela dans un logiciel qu’une sorte d’écrivain va devoir piloter.



Un sacré coup de feu pour Siri, qui devient un enjeu majeur face aux concurrents : Amazon et le couple infernal Echo/Alexa, Google et son HomePod... Bref, les assistants vocaux ont de l’avenir... pour les écrivains.