Pour la nouvelle année, Kobo revoit son organigramme

Le 30 janvier 2019, la société Kobo, propriété du groupe Rakuten et spécialisée dans les appareils de lecture numérique, a annoncé la nomination de Pieter Swinkels au poste de responsable des contenus, dans un communiqué de presse. Ce dernier sera donc chargé de superviser la fabrication des produits Kobo.​​

Antony Bennison, CC BY SA 2.0



Swinkels occupait précédemment le poste de vice-président exécutif des relations avec les éditeurs et du contenu chez Kobo. Avant de rejoindre la société canadienne spécialisée dans les liseuses électroniques et les livres numériques en 2011, Swinkels travaillait dans le secteur de l'édition internationale, notamment comme éditeur chez De Bezige Bij, l'une des plus importantes maisons d'édition des Pays-Bas.



« Pieter connaît parfaitement le monde de l'édition, il a beaucoup d'estime pour les auteurs et leur travail. Il a su tirer parti de cela pour innover dans le même sens que notre entreprise, nos engagements et nos nouveaux produits qui séduisent les lecteurs », a déclaré Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo.



Pieter Swinkels sera maintenant chargé de mettre en œuvre le développement du catalogue de contenus de Kobo à l'échelle mondiale, et de diriger les relations commerciales avec éditeurs, agents et auteurs. Il sera aussi responsable du service d'abonnement Kobo Plus, du déploiement de la plate-forme d'autopublication Kobo Writing Life, et de celui du programme Kobo Originals (les livres numériques, audio, et les podcasts exclusifs).



Une nouvelle équipe de direction pour Rakuten Kobo



D'autres nominations ont été révélées par la société. Ainsi, Alan MacNevin, ancien directeur marketing, a été nommé directeur des opérations et supervise les activités quotidiennes de la société. Marianne Hamilton devient directrice du marketing, tandis que Dave Anderson, ancien vice-président chargé des ventes de contenu, a été nommé directeur de la planification stratégique, supervisant ainsi le développement de l'entreprise, le Big Data et les opérations logistiques à l'international.



Trevor Hunter reste directeur de la technologie, gérant ainsi la direction des questions techniques au sein de Kobo, et Philip Cheng continue d'exercer les fonctions de directeur financier.





Kobo est une société canadienne, originaire de Toronto, spécialisée dans les liseuses, les applications et les ebooks. Conçue en 2009 par Michael Serbinis, elle est devenue après rachat la propriété du groupe japonais Rakuten depuis 2012. Elle se présente désormaius comme l’une des entreprises leaders de son secteur d’activité, considérée comme le second vendeur de liseuses derrière Amazon.