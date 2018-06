Pour protéger ses auteurs, l'Authors Guild s'associe à Amazon

C'est après plusieurs mois de dialogue que l'Authors Guild a convenu avec Amazon de la mise en place d'une procédure supplémentaire dans l'étude et la résolution des réclamations émanant d'auteurs. La démarche est destinée aux auteurs membres de la guilde exprimant des plaintes quant aux informations liées à leurs ouvrages. Cette démarche fait suite à de nombreuses remontées – notamment avec les mauvaises critiques qui relèguent les titres dans les tréfonds de la plateforme, ou s'avèrent injurieux.Plusieurs auteurs avaient en effet manifesté leur désarroi à l'égard des systèmes de réclamation en vigueur sur Amazon, précise l'association sur son site . Les auteurs en difficulté finissaient régulièrement frustrés et confus face aux procédures du site. Ils auraient apprécié de se voir offrir une solution alternative et plus d’aide ; c'est chose faite.Ouvrant le dialogue avec Amazon, l'Authors Guild a soumis les différentes revendications afin de mieux cerner le fonctionnement du système de réclamation. À l’issue de cette discussion, un accord a été passé pour la mise en place d’une procédure supplémentaire. Celle-ci permet aux membres de la guilde de s'en remettre à l'association, quand ils se sentent attaqués en tant qu’auteurs et qu’ils n’ont pu résoudre leur différend avec Amazon.Riche de l'expertise acquise, l’association met en avant l'importance de ces démarches. Elles aboutiront à la création de formes de jurisprudences pour l'avenir, tout en offrant une alternative à Amazon. À terme, cela diminuerait entre autres le nombre de cas de diffamation à l'encontre des auteurs présents sur la plateforme.Les auteurs « éligibles » à l’aide devront faire partie de l'association, rencontrer un problème avec le listing de leurs livres sur Amazon, selon trois critères :• la revente de leurs ouvrages par des vendeurs tiers ayant obtenu la priorité sur la Buy Box à la place de l'éditeur• la vente de livres faux ou contrefaits• la présence d'avis falsifié ou injurieux allant à l'encontre de la politique du site et visant à diminuer le score de l'ouvrage.