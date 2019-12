Pour vendredi 13, passez la nuit avec une sorcière brûlée vive

L’équipe des Paranormal Hunters part enquêter sur cette créature démoniaque d’une force redoutable et se retrouve face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière. Will Kemper est le fondateur de l’organisation Paranormal Hunters.

Avec l’aide de Lola Martinez, la médium, d’Anton Loubert, le scientifique et de Luc Schmidt, l’assistant loufoque, ils filment des manifestations inexplicables pour les faire découvrir au plus grand nombre, mais aussi pour aider les personnes faisant face à des phénomènes inexpliqués.