Pourchassée par les hommes : histoire d'une baleine blanche...

Les éditions Métailié s’aventurent à leur tour dans le monde du livre audio, et en partenariat avec ActuaLitté, proposent de découvrir les premiers extraits de leurs titres.Luis Sepúlveda nous narre ici son histoire du point de vue de la baleine blanche : elle nous explique comment elle vit et s’intègre dans l’ordre du monde, ce qu’elle découvre des hommes, sa mission secrète, puis sa guerre et les mystères qu’elle protège. Enfin, c’est la mer qui nous parle.Au large de la Patagonie, une baleine blanche est chargée de protéger les morts mapuches puis, lorsque la fin des temps sera venue, de guider toutes les âmes au-delà de l’horizon. Tout est prévu et écrit dans le temps des mythologies.Cependant l’homme vit dans un monde où tout bouge et, au XIe siècle, la chasse à la baleine se développe. La baleine blanche va devoir défendre son monde immobile contre ces prédateurs, en particulier le baleinier Essex du capitaine Achab. Elle va livrer une guerre sans merci aux baleiniers et devenir un grand mythe de la littérature.Luis Sepúlveda est né au Chili en 1949 et vit actuellement dans les Asturies, en Espagne, après avoir habité Hambourg et Paris. Il est l’auteur, entre autres, du Vieux qui lisait des romans d’amour. Il a des millions de lecteurs dans les cinquante pays où il est publié.Joëlle Jolivert est née en 1965. Elle a publié de nombreux albums, édités dans le monde entier, illustré des couvertures de romans, et travaille régulièrement pour la presse.Luis Sepúlveda, trad. Anne-Marie Métailié ; lu par Dominique Pinon – Histoire d’une baleine blanche – 9782374342818 – 14,99 €