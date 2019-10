Pourquoi HarperCollins UK teste Kindle Unlimited, l'abonnement ebook ?

Ne jamais dire jamais – ou ne jamais rien dire ?

D’abord les faits : tout part de cette déclaration d’un représentant de la maison. « Nous testons l’implication avec Kindle Unlimited pour le Royaume-Uni avec un certain nombre d’ouvrages numériques, pour comprendre comment les lecteurs utilisent ce service. » Et d’ajouter qu’ils veulent expérimenter toutes les voies possibles pour les auteurs maison.« Nous pensons qu’il est possible de générer des ventes via Kindle Unlimited et des ventes à la carte (en français dans le texte), en offrant au lecteur autant de choix qu’il est possible dans la manière d’accéder aux œuvres. » (via The Bookseller Pour un retournement de situation, c’en est un, et pourtant étrange. Depuis quelque temps déjà, HarperCollins prend part à l’offre de Scrib, et même de Bookbeat, en matière d’offre d’abonnement illimitée. Certes, 50 % des utilisateurs de Scribd, sur le million revendiqué depuis janvier dernier, résident aux États-Unis.Or, ce ne sont que des centaines de livres numériques qu’HarperCollins UK va placer dans Kindle Unlimited. Dans quelles conditions économiques ? Rien n’a été dévoilé. Seule assurance, cela concernant les filiales du Commonwealth d’HarperCollins — et encore, uniquement le territoire britannique et australien.Alors où est l’information ? En soi, c’est un changement, puisque les gros éditeurs américains avaient toujours rejeté l’idée de Kindle Unlimited : Amazon avait alors entamé une danse du ventre voluptueuse pour séduire les auteurs indépendants, via Kindle Direct Publishing. Le tout avec des conditions d’exclusivité drastiques et méchantes.Au Digital Reader , Scribd a d’ailleurs confirmé qu’il disposait « de milliers de titres de HarperCollins sur notre plateforme et nous y ajoutons chaque année des centaines de milliers de nouveaux ouvrages ».Par ailleurs, Holtzbrink société mère de Macmillan, a lancé Skoobe en Allemagn et Bertelsmann, société mère de Penguin Random House y était associé — avant que la librairie allemande Thalis ne prenne 50 % du capital. Et les autres acteurs impliqués dans les offres d’abonnement ne manquent pas.Alors, une fois de plus, y’a-t-il un changement véritable dans l’esprit du groupe, ou est-ce la seule évocation d’Amazon qui fait trembler la planète éditoriale ? Le fait que la firme garantisse des revenus mensuels en dotant Kindle Unlimited d’un fonds régulièrement mis à jour peut-être une solution attractive. Mais les marchés britanniques et australiens sont-ils assez significatifs pour donner une vision d’ensemble ?Mystère, mystère, mystère…À l’automne 2013, présentant son partenariat avec Oyster, un service d’abonnement qui a depuis fermé, le CEO de HarperCollins (USA, cette fois) indiquait : « Nous avons négocié durement, pour arriver au point où, si le marché se développe dans ce sens, nous et nos auteurs serions dans des conditions économiques très favorables. »Il glissait d’ailleurs : « C’est exactement le contraire de ce qui se déroule [avec le livre] des modèles d’abonnements de l’industrie musicale. Les revenus de nos auteurs sont en augmentation significative. »Réponse : il s'est donc passé quelque chose avec Amazon…