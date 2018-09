Premier Hackathon aux Archives nationales : Archives et citoyenneté

Le Hackathon se déroulera au Liberté Living-Lab.

Lieu d’innovation technologique, civique et sociale, il a ouvert ses portes le 18 octobre 2016, dans le 2e arrondissement de Paris. Lieu d’expérimentation pluridisciplinaire et multiculturel, il regroupe sur 2000 m2 des acteurs visionnaires et engagés sur des enjeux de société, à l’avant-garde du changement.

Le LIBERTÉ LIVING-LAB entend accélérer le développement d’initiatives en faveur d’enjeux de bien commun. Son ambition : innover, inclure et œuvrer à l’émergence de projets et d’une filière entrepreneuriale tech sur des problématiques d’intérêt général.