Près de 8000 extraits d'oeuvres à lire, télécharger et (re)découvrir

ActuaLitté propose depuis plusieurs années un service gratuit de consultation d’extraits de livres, doublé d’un moteur de recherche pour affiner ses sélections. Premiers chapitres , ce sont des milliers d’extraits de romans, polars, fantasy, science-fiction, jeunesse, BD, manga (moindre pour ces deux derniers) et ainsi de suite, dont les premières pages sont proposées.Ces extraits accompagnent régulièrement les chroniques de livres que nous faisons paraître quotidiennement dans les colonnes du magazine.Proposés en plein texte, en format PDF ou EPUB (alors disponibles en libre téléchargement évidemment), ces textes offrent l’opportunité de parcourir les incipit et un peu plus, avant de se lancer dans un achat.Certes, nous ne pouvons pas reproduire le plaisir de flâner entre les tables de librairies pour s’emparer — avec des gants, actuellement… – d’un livre au hasard. Mais la sélection est vaste et permet malgré tout de se laisser aller, au gré des recherches et des mots-clefs, à passer d’un titre à l’autre.Retrouver Premiers chapitres