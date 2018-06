Prime Reading, des livres numériques gratuits pour les abonnés Prime d'Amazon

Amazon exporte son arme secrète en France avec le lancement de Prime Reading, un réservoir de livres numériques gratuits destinés aux abonnés de son service Prime. Pour rappel, ce dernier propose, contre une somme prélevée mensuellement ou annuellement, de bénéficier de quelques avantages, comme la livraison gratuite, mais aussi d'accéder à des films et de la musique. Pour les livres numériques, Amazon met en avant des best-sellers de maisons d'édition, mais aussi d'auteurs autopubliés.

(Stock Catalog, CC BY 2.0)





La stratégie monopolistique d'Amazon va bon train : avec l'offre d'abonnement Prime, le site de vente en ligne ambitionne de devenir le point d'entrée de ses clients pour leurs achats sur internet, bien sûr, mais aussi pour toutes formes de divertissements. À Prime Video, Prime Music, Twitch Prime ou encore Prime Photos s'ajoute aujourd'hui Prime Reading, pour les clients français.

Prime Reading propose aux abonnés Prime d'accéder gratuitement à des livres numériques, parmi lesquels, cite Amazon, « Harry Potter à l’école des sorciers de J.K. Rowling, L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas et Ensemble, c’est tout d’Anna Gavalda ou de livres de développement personnel comme Le pouvoir du moment présent : Guide d’éveil spirituel d’Eckhart Tolle, de thrillers tels que La prophétie de Langley de Pierre Pouchairet ou Le dernier vol du corbeau de Damien Boyd ».

Si ces ouvrages ont dû être payés au prix fort par Amazon pour pouvoir être intégrés au programme Prime Reading, d'autres proviennent directement du réservoir d'auteurs et de titres publiés sur Kindle Direct Publishing, sa plateforme d'autopublication – comme Bruno Combes, Cédric Charles Antoine ou Laure Manel, cités dans le communiqué d'Amazon.

Outre les lecteurs de livres numériques Kindle et Kindle Fire, les abonnés Prime pourront lire ces livres sur les applications Kindle pour iOS et Android.

« Avec la livraison rapide, l’accès à des films et séries, de la musique et bien plus encore, Amazon Prime proposait déjà une offre très attractive à ses membres », explique Alessio Santarelli, Directeur des contenus Kindle Europe au sein d’Amazon.



« Aujourd’hui, Prime Reading apporte encore plus de valeur aux clients en leur permettant d’accéder à des centaines de livres, dont des best-sellers tels qu’Ensemble, c’est tout d’Anna Gavalda et Harry Potter à l'école des sorciers de J.K Rowling. Nous sommes convaincus que les membres Amazon Prime seront séduits par le catalogue de livres qui leur est actuellement proposé : thrillers psychologiques, essais, romans. »



En France, l'abonnement Amazon Prime coûte 49 € par an.