Prix du public du Livre audio La Plume de Paon 2020 : les votes sont ouverts

Tout a été fait dans les règles : des extraits pour tester son oreille, un choix très diversifié pour en donner à toutes et tous. Et surtout, des livres qui ont déjà séduit — et d’autres à découvrir.La sélection est la suivante :Nervermoor, Les défis de Morrigane Crow, de Jessica Townsend, lu par Helena Coppejeans (trad. Juliette Lê) — LizziLa philosophie racontée aux enfants, de Chiara Pastorini, lu par François Morel — Frémeaux & AssociésOn ne va pas laisser faire, de Richard Marnier, Amélie Jackowski, lu par Gilles Serna — Benjamins MediaLe petit nuage, de et lu par Emmanuel Da Silva, illustrations Sophie Bouxom — Actes Sud JuniorMonsieur Mozart, de Carl Norac, illustration Marie Dorléans, lu par François Morel — Didier JeunesseJe suis un saumon, écrit et interprété par Philippe Avron, compositeur Norbert Pignol — Oui’DireLe mur invisible, de Haushofer Marlen, lu par Marie-Eve Dufresne, traduction Liselotte Bodo — Actes SudLa papeterie tsubaki, d’Ito Ogawa, lu par Peggy Martineau, traduction Myriam Dartois-Ako —Le livre qui parleLe complot contre l’Amérique, de Philip Roth, traduction Josée Kamoun, lu par Éric Caravaca Le train d’Erlingen , de Boualem Sansal, lu par Sylvia Bergé et Coraly ZahoneroManifesto de et lu par Léonor de Récondo et Jacques Chaussepied — AudiolibLes 7 morts d’Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton, lu par Laurent Natrella, traduction Fabrice Pointeau — LizzieJe suis Pilgrim, de Terry Hayes, lu par Sylvain Agaësse, traduction Sophie Bastide-Foltz — Audiolib Millenium 6 , David Lagercrantz Lu par Bernard Gabay, trad. Esther Sermage — Actes SudSi ma tante en avait, de San Antonio, lu par Antoine de Caunes — Lizzie Le gars de Marina Tsvetaïeva , lu par Anna Mouglalis — Editions des femmes/Antoinette FouqueMartin Eden, de Jack London, traduction Philippe Jaworski, lu par Francis Kerline et Denis Podalydès — AudiolibLes métamorphoses d’Ovide, traduit par Georges Lafaye, lu par Michel Vuillermoz — Frémeaux & AssociésL’appel de la forêt, de Jack London, lu par Michel Vuillermoz) Editions ThélèmeÀ la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, lu par Daniel Mesguich — Frémeaux & AssociésL’humanité en péril, de Fred Vargas, lu par Blandine Bellavoir — GallimardPetit manuel de résistance, de et lu par Cyril Dion — AudiolibIdis, de Robert Badinter, lu par Féodor Atkine — AudiolibLes trois jours de Pompéi, d’Alberto Angela, traduit par Catherine Pierre-Bon, lu par Thibault de Montalembert — AudiolibTrembler, de et lu par Catherine Laborde — LizziePour voter, ce sera à cette adresse