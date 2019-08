Quand le crime paye : tricher sur les métadonnées des livres

Sean Davis, CC BY ND 2.0

La Caste des Métadonnées

Ne pas tricher sur les informations



Bourrer le flux, ou flouer l'abrut...?

Souvenirs, souvenirs : du fait de mauvaises métadonnées, ActuaLitté avait découvert que Google Books prêtait à Jean-Luc Mélenchon des activités de missionnaire patenté, au service du Christ et de sa Bonne Parole . Et le leader de La France insoumise se voyait attribuer nombre d’autres ouvrages… alors qu’il n’avait écrit aucun d’entre eux…Tout ce méli-mélo n’était dû qu’à des problèmes de métadonnées, des champs mal ou pas renseignés dans les fiches envoyées au libraire en ligne. Leur importance est donc fondamentale, on le devine à cet amusant exemple.Pourtant, en mars 2018, l’organisation britannique Book Industry Communication, soutenue par l’interprofession, alertait ses partenaires. En tant que structure chargée de faciliter la chaîne d’approvisionnement dans tous les secteurs du livre, elle émettait des préconisations concernant les métadonnées.Une sorte de guide des bonnes pratiques, qu’elle diffusait à l’attention des éditeurs, concernant surtout le champ “Sous-titre”. Selon elle, le flux de métadonnées était chargé de texte marketing et promotionnel, abusivement inscrit dans le champ évoqué, voire même dans le champ “Titre”.Ainsi, un livre se retrouvait avec la mention « Best-seller d’après… », et l’on ajoutait le nom d’un média prestigieux ou encore des formulations marketing à l’emporte-pièce, « Meilleur écrivain de thriller vivant » ou « Lauréat du prix Man Booker ». Bref, des métadonnées qui faussaient la description stricte de l’ouvrage, et finalement, trompaient quelque peu celui qui allait les découvrir.C’est-à-dire le lecteur. Car en somme, si ces flux de métadonnées circulent depuis la maison d’édition à destination des diffuseurs/distributeurs, qui les expédieront aux libraires, c’est surtout au lecteur qu’elles sont destinées. Et si l’on glisse habilement une petite mention promotionnelle, on peut espérer qu’il sera plus enclin à sortir sa carte bleue.En mars dernier, donc, le BIC déplorait que cette pratique se soit « considérablement intensifiée au cours des douze derniers mois, malgré les avertissements réguliers des membres du groupe ». Le BIC ayant lui-même constaté la présence de ces ajouts « déroutants et trompeurs pour les consommateurs », demandait à ses membres d’y mettre fin dans les meilleurs délais.Même Amazon, pourtant féru de métadonnées — même si Audible, le service de livre audio, s’est fait tirer l’oreille pour sa mauvaise gestion — met en garde les éditeurs et auteurs indépendants. Les champs “Titre” et “Sous-titre” doivent apporter des informations permettant de créer « des pages de renseignements claires et conviviales ».Le cybermarchand invite toutefois à ne pas les remplir avec autre chose que ce que contient strictement le livre — y compris pour KDP.Amazon précise à ce titre : « Les clients accordent une attention particulière aux erreurs dans les titres et ne reconnaîtront pas l’authenticité de votre livre s’il contient des caractères spéciaux, corrompus, des mots superflus, une mauvaise mise en page, un contenu trop descriptif, etc. » Et propose une liste de choses interdites, pour la bonne tenue des ventes.Sauf que, souligne TNPS , la moitié des 100 meilleurs titres d’avril 2018 dans la section Kindle, ignoraient joyeusement les recommandations d’Amazon. Et pour accéder aux tops des classements, donc améliorer leurs ventes, les auteurs n’hésitent pas à remplir les champs proscrits avec une matière plus aguicheuse.Passant en revue les meilleures ventes britanniques du moment, TNPS opère le constat suivant : les recommandations du BIC soit n’intéressent personne, soit n’ont pas bien été entendues. Dans les deux cas, les meilleurs vendeurs pour août 2019 ignorent de toute évidence les règles édictées, de même que celles d’Amazon.Sur les 20 ouvrages du Top, 12 pratiquent une forme de Metadata Bombing, connu dans le Gers sous le nom de gavage de canard. Cela ne concerne que le top 20 d’Amazon, et il serait intéressant de vérifier les autres plateformes. Les titres comportent en effet des ajouts totalement superflus, mais plutôt racoleurs, type « The OMG Love Story of the Year – with a Fantastic Twist. »Difficile de faire mieux : en France, le racolage n’est plus un délit, seul le client est condamnable. Bientôt des lecteurs pénalisés ?