Quand le narrateur du premier livre audio de l'histoire oublie son texte

Le 6 mai 1889, Robert Browning a répondu à l'invitation à dîner de son ami, le peintre Rudolf Lehmann : autour de la table, notamment, se trouve le Colonel George Edward Gouraud, désigné par Edison en personne pour superviser les ventes de son invention, le phonographe. Ce dernier est encore tout récent, mais Gouraud a apporté un exemplaire au dîner, avec quelques cylindres de cire vierges...En effet, le phonographe enregistre alors les voix et sons sur un cylindre de cire qui, durci, peut être « lu » par la machine pour en diffuser le contenu.D'abord peu convaincu par la machine, Browning décide de se prêter au jeu de l'enregistrement, comme tous les autres invités ce soir-là. Il décide alors de réciter son poème, How They Brought the Good News from Ghent to Aix, rédigé en 1838 : après quelques vers, il hésite, se reprend, et admet finalement qu'il a complètement oublié les vers de sa propre oeuvre.Finalement, Browning s'interrompt et salue Gouraud, assurant qu'il n'oubliera pas, en tout cas, « l'incroyable moment suscité par votre invention ».La qualité de l'enregistrement est évidemment médiocre, mais l'on parvient à reconnaitre quelques mots, ici et là.via For Reading Addicts