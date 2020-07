Quand une agence de presse sert de support publicitaire aux sites pirates

Une campagne promotionnelle qui met en avant des sites pirates

Fondée en 1846, l’Associated Press est l’une des agences de presse les plus connues au monde. Pour générer des revenus, cette dernière s’appuie sur la publicité, entre autres. Et donc, sur la diffusion payante de communiqué de presse. Ce dispositif permet à un client de partager du contenu sur le site si populaire de l’AP et ainsi, gagner en visibilité. Torrent Freak a récemment relevé un communiqué de presse publié sur le site de l’AP le 4 juin dernier. En cause : le papier recensait des sites pirates proposant des films et des séries à regarder illégalement en streaming.« Au départ, nous n’en avons pas trop fait, car nous avions déjà vu des sites pirates publier des communiqués de presse sur des plateformes d’actualités » peut-on lire sur le média. « Mais on a découvert qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé, mais bien de l'élément d’une campagne plus large. »

Plusieurs communiqués qui présentent des sites de streaming ont en effet été diffusés sur le site de l’AP. Les articles mentionnent à la fois des plateformes légales et des sites pirates. Parmi lesquels, FMovies ou Yolamovies.



Ce dernier, connu pour fournir des contenus piratés est décrit dans le papier de l’AP comme « l’un des sites torrent les plus actifs pour les amateurs de séries télévisées ». Et de louer ses nombreuses fonctionnalités telles qu’un calendrier qui permet de proposer les dates d’arrivée de certains films sur la plateforme.



Ces communiqués ont permis à Yolamovies de développer sa visibilité et sa notoriété. En effet, ces dernières semaines, TorrentFreak note une augmentation du nombre de visiteurs. Plus de la moitié d’entre eux (53,8 %) ont été générés par le site web de l’AP d’après les statistiques de trafic Alexa.





De plus, ces communiqués de presse permettent à ces plateformes de se distinguer dans l’océan du web. Par exemple, le site Fmovies était jusqu’alors introuvable dans les premières pages de recherches Google. Grâce au communiqué, il apparait désormais dans les meilleurs résultats.





Photographies : illustration (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)