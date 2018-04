Quel pan de votre existence Amazon ne contrôle-t-il pas déjà ?

Depuis quelques jours, on sait qu’Amazon a des velléités de se lancer dans le monde de la banque. Les projets sont encore flous, mais laissent comprendre que la firme a bien l’intention de se retrouver dans les moindres coins de notre existence.





Aritra Sen, CC BY ND 2.0



D’ailleurs, quel est le secteur où la firme de Jeff Bezos n’a pas encore conquis, voire totalement maîtrisé, au point d’y être une référence ? Voici une infographie qui permet de mieux appréhender l’ensemble des prestations offertes par la firme.

De quoi presque oublier qu’à ses débuts, l’entreprise se consacrait à la vente de livres sur internet... et perdait beaucoup d’argent...

C’est tout de même l’occasion où jamais de rappeler que ce 12 juin à Nantes, se déroulera dans le cadre du 4e Forum des métiers du livre une réflexion autour du grand géant du net : Amazon, a-t-on vraiment tout dit ?

Si on en parle souvent dans le monde du livre, il n’est pas rare de rencontrer encore des clients, des usagers, voire même des collègues qui n’ont pas encore pris la mesure du fléau... Au moment où le Syndicat de la librairie française (SLF) traduit et diffuse en France le rapport de l’institut américain de recherche ILSR (Institute for local self-reliance) Amazon, cette inexorable machine de guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres-villes, Mobilis propose un débat-rencontre pour (re) mettre au jour l’importance de la consommaction.

Pour s’inscrire à la table-ronde de Mobilis, ce sera à cette adresse. Et pour l'infographie qui fait dresser les cheveux sur la tête, c'est ci-dessous. Et, oui, on peut trouver un plombier avec Amazon...