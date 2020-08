Quelles sont les tendances audio qui animent l'industrie de l'édition ?

La Frankfurter Buchmesse – Special Edition 2020

Des partenaires







– les possibilités qu’offre le marché du livre audio,– comment fonctionnent les différents modèles de distribution,– les innovations technologiques qui influencent l’industrie dans le monde entier,– la manière dont le comportement des utilisateurs diffère d’une région à l’autre,– comment la consommation de livres audio a changé depuis l’épidémie de coronavirus,– et ce que les experts internationaux de l’industrie disent sur l’avenir de l’édition audio.Restez à l’écoute des dernières nouveautés dans le nouveau livre blanc de la Frankfurter Buchmesse. Le livre blanc de Frankfurt Audio est disponible ici en téléchargement gratuit à cette adresse Cette année, Frankfurt Audio se déroulera physiquement sur le site de l’exposition et pour la première fois aussi virtuellement. Pour la première fois, l’espace audio à la foire présentera la « Frankfurt Audio Walk », une expérience audio interactive pour les visiteurs.Frankfurt Conference est un nouveau format numérique qui propose des discussions, des séances de questions-réponses et de courtes présentations avec des experts internationaux pendant les quatre jours de la foire. La piste audio de la conférence se déroulera le jeudi 15 octobre 2020 et vous donnera l’occasion d’approfondir vos connaissances professionnelles ainsi que de nouer des contacts avec d’autres représentants du secteur. Cette année, la participation est gratuite. Des informations seront bientôt disponibles sur les intervenants et les modalités d’inscription. Plus d’informations ici PDG de Linda Lee LLC, Linda Lee aide les entreprises et les particuliers à gérer les questions de propriété intellectuelle et à développer des partenariats stratégiques. Elle a été éditrice et vice-présidente de Scholastic Audio, ainsi que vice-présidente et productrice exécutive de Weston Woods Studios Inc., filiale en propriété exclusive de Scholastic Inc.Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’édition multimédia pour enfants, elle a été membre du conseil et présidente du conseil d’administration de l’Audio Publishers Association aux États-Unis, présidente du Weston Woods Institute, fondation à but non lucratif dédiée à promouvoir l’alphabétisation des enfants, ainsi que membre du conseil, présidente et trésorière du National Media Market, organisme à but non lucratif dédié à promouvoir l’utilisation de médias animés sur le marché de l’éducation.Fondé en 2004, Zebralution a été le premier distributeur numérique européen pour les labels de musique indépendants. Il est présent sur le marché du livre audio depuis 2010. Zebralution a déployé sa stratégie média « All Audio » en 2018, avec le lancement de son réseau de podcast Zebra-Audio.net. Parmi ses clients, Zebralution compte certains des plus grands éditeurs d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et des Pays-Bas.L’entreprise collabore avec tous les services majeurs de streaming et de téléchargement du monde du livre (comme Apple Books, Google Books, Bookbeat, Storytel et OverDrive) ainsi qu’avec les services principalement dédiés à la musique comme Spotify, Apple Musique, YouTube, Deezer et Napster.