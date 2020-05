Quelques centaines d'audiolivres dans les bibliothèques du Luxembourg

Pour profiter de l’offre ebooks.lu et des nouveaux audiobooks, il suffit d’être inscrit à la Bibliothèque nationale, dans une des 10 bibliothèques publiques partenaires ou d’avoir une carte de lecteur du Bicherbus.La liste détaillée des bibliothèques concernées peut être consultée sur le site web ebooks.lu.Les intéressés y trouveront également des guides d’utilisation ainsi que des informations supplémentaires sur l’offre. Dans le contexte actuel et des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus COVID-19, l’accès gratuit à des ressources numériques multilingues et variées constitue non seulement un outil pratique, mais permet de garantir, même à distance, une transmission efficiente et démocratique des savoirs.Chiffres clés de l’offre numérique totale (hors eluxemburgensia) de la BnLPériodiques électroniques : 77.800Ebooks scientifiques : 605.284Ebooks (ebooks.lu) : 143.854Audiobooks (ebooks.lu): 776Bases de données : 390La mise en œuvre de ce service a débuté, sous forme de projet-pilote, en juin 2015 et sa gestion a été confiée au département du Consortium Luxembourg et au département informatique de la Bibliothèque nationale, qui travaillent en coopération étroite avec les bibliothèques participantes.