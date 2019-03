​​​​​​​Rakuten OverDrive exporte son service de prêt en Allemagne, Suisse et Autriche

ActuaLitté CC BY SA 2.0 ActuaLitté CC BY SA 2.0

OverDrive est un service destiné aux bibliothèques publiques et scolaires qui propose des solutions pour le prêt de livres numériques. Il a été racheté en 2015 par le géant japonais Rakuten. Et si l’Allemagne était déjà l’un des marchés les plus prisés d’Europe pour Rakuten, il y renforce sa présence avec OverDrive.Rakuten OverDrive a en effet annoncé dans un communiqué sa collaboration avec Libreka, l’un des plus grands distributeurs en Allemagne avec plus de 40.000 contrats d'édition et plus de 1000 partenaires commerciaux.« Nous sommes ravis de pouvoir allier l’expérience et l’expertise de Libreka à la puissance de la plateforme OverDrive et à la connaissance des livres numériques de notre équipe mondiale », a déclaré Claudia Weissman, vice-présidente chargée des bibliothèques et de l'éducation pour l'international chez OverDrive.« Avec sa présence établie en Europe germanophone, Libreka apporte une réelle compréhension unique et précieuse du marché des livres numériques de la région ainsi qu’une force pour servir les clients. »« Les premières réactions des bibliothèques sont excellentes », a déclaré Balázs Csonka, directeur des opérations de Libreka. « Nous sommes ravis de soutenir OverDrive grâce à nos connaissances du secteur et à nos relations établies avec les bibliothèques et les éditeurs allemands. »Ce partenariat renforce la présence internationale d’OverDrive et offre une base solide dans les pays germanophones. Le service était déjà implanté aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Chine.Mais avec des partenaires comme Libreka dans de nombreux pays du monde, OverDrive est désormais au service de bibliothèques et d’écoles dans 76 pays.