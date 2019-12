Rakuten vend Overdrive, sa solution de prêt de livres numériques

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Overdrive incarne probablement la meilleure réussite en matière de prêt numérique : 43.000 bibliothèques et écoles qui ont souscrit à ses services, à travers plus de 75 pays. Pas délirant en soi, mais suffisant pour montrer que les compétences (audiolivre, ebook, magazines, médias numériques, etc.) ont su largement convaincre.Propriété de Rakuten depuis mars 2015, racheté pour 410 millions $ , Overdrive comptait à l’époque 30.000 établissements. En somme, la conquête de nouveaux territoires n’a pas été pharaonique non plus.Le rapprochement avec KKR est cependant assez logique : ce dernier dispose d’une plateforme concurrente, RBmedia (ou Recorded Books), qui offre également des solutions à destination des bibliothèques pour le prêt numérique.« À une époque où l’adoption numérique s’accélère, dans les bibliothèques et les écoles, Overdrive offre sa base d’utilisateurs croissante à une plateforme technologique et une expérience autour de la lecture de premier ordre », indique Ted Oberwager, directeur général de KKR.Le Digital Reader est allé chercher : il semblerait qu’un bénéfice de 365,6 millions $ soit prévu par Rakuten, lors du prochain trimestre… un montant qui pourrait laisser envisager la somme versée pour le rachat d’Overdrive. Maintenant, de toute évidence, les regards seront rivés sur Kobo, autre propriété de Rakuten...