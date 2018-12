Readzis : recommander un livre et recevoir une rémunération

La librairie en ligne et solution de vente Numilog dévoile Readzis, un programme de recommandation rémunérée qui s'applique sur sa plateforme et sur Girlyboox, mais est également proposé aux sites de vente de livres numériques. Readzis propose en effet de rémunérer la recommandation d'un livre à un proche ou un ami en versant 10 % de commission à la personne qui conseille, en cas d'achat.





(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







Numilog s'aventure sur le terrain de la recommandation motivée par une rémunération avec son programme Readzis, qui « permet à tous les clients ayant acheté des livres numériques sur le site de la librairie de les recommander à leurs amis, et de gagner 10 % de commission de recommandation si ces amis les achètent à leur tour ».



La société assure que la recommandation n'est possible qu'après un achat du livre, bien entendu. Il n'est pas encore possible de s'assurer que le livre a bien été lu, mais la librairie numérique française met en avant l'assurance que le livre a bien été acheté par la personne qui le recommande, contrairement au système adopté par d'autres plateformes.



La rémunération sera bel et bien versée de façon monétaire, et non en bon d'achat. « Les livres sont vendus à chaque client à leurs prix uniques, sans aucune prime… et un lecteur qui voudrait l’acheter par ce biais à un prix réduit ne le pourrait pas, car dans ce cas il devrait l’acheter deux fois. Par ailleurs, toute recommandation à soi-même est bloquée », nous précise Denis Zwirn, président de Numilog.



« L’idée est donc bien de remercier monétairement les clients pour leurs recommandations à leurs amis ou famille, comme des affiliés ou des ambassadeurs, en préservant tout à fait le contexte de la loi sur le prix unique grâce notamment à ce mécanisme », précise encore Denis Zwirn.



Les recommandations rémunérées ont mauvaise réputation en raison de l'usage qui en est parfois fait pour influencer, de manière artificielle, les classements des meilleures ventes sur les librairies en ligne. Une problématique à laquelle Amazon, par exemple, a dû s'attaquer après de nombreux signalements d'auteurs indépendants. En encadrant la pratique et en fixant lui-même les règles, Numilog pourra peut-être profiter de l'attrait de ce type de récompense.

Ebook : le marché américain

connaît un léger rebond



« Pour activer le programme Readzis, il suffit de se connecter à son compte client sur le site de la librairie, et d’envoyer ses recommandations à partir de l’espace “Mes livres” par e-mail, Facebook, Twitter ou Pinterest », indique le communiqué de Numilog. Le programme est d'ores et déjà disponible sur le site de Numilog et sur celui de Girlyboox, ainsi que dans l’application iOS de Girlyboox. Il le sera prochainement dans l’application iOS de Numilog pour iPad et iPhone.