Reconnaissance faciale et application remplacent les libraires en Chine

La veille de l’ouverture de la 28e édition de l’Exposition nationale du livre au Centre des congrès et expositions, l’établissement ouvrait ses portes. Sur 178 m2, où les clients font leurs emplettes en toute autonomie, on paye non pas en montrant patte blanche, mais grâce à la reconnaissance faciale.« Après avoir scanné un code pour entrer dans la librairie, les clients peuvent également trouver l’emplacement précis d’un livre et effectuer le paiement via WeChat, la populaire application de réseautage social de Tencent » apprend-on sur China News L’ouverture d’une vingtaine de librairies en libre service est prévue d’ici la fin de l’année. Lu Yandong, directeur des ventes chez Guangdong Tuodi Intelligent Technology Co, l’un des fournisseurs, a évoqué le facteur économique. Avec seuls un ou deux salariés nécessaires pour exploiter un parc de 10 boutiques intelligentes, cette technologie assure d’importantes économies.