Robot libraire : l'application vocale qui conseille des livres de Stephen King

Décidément, la voix devient un acteur incontournable de la stratégie des éditeurs : quand ce n'est pas le livre audio, ce sont les « enceintes intelligentes » utilisées à des fins marketing. La maison d'édition américaine Scribner propose ainsi, sur les machines d'Amazon, Alexa, et de Google, une application – une Skill – grâce à laquelle une voix de synthèse vous pose des questions et trouve LE livre de King que vous devez lire.

(BestAI Assistant, CC BY 2.0)





L'éditeur Scribner est très fier de proposer « le premier outil de recommandation vocale entièrement dédié à l'œuvre d'un seul auteur ». Pas n'importe lequel, bien sûr, puisqu'il s'agit de Stephen King en personne : l'application proposée par l'éditeur posera sept questions à l'auditeur, explique The Wall Street Journal.

À partir de ces sept questions, l'application déterminera quel titre du Maître de l'horreur vous fera le plus frissonner, parmi une sélection de 56 livres. Et, au passage, collectera une bonne dose de données personnelles, qui profiteront à la fois à Amazon, à Google et à l'éditeur — il est toujours bon de le rappeler.

Curieusement, l'application ne propose pas d'achats directs, et même pas d'accès simplifié à un catalogue de livres audio. Bien sûr, puisque les enceintes d'Amazon et de Google sont reliées à leurs plateformes d'achat, il ne sera pas difficile d'accéder aux ouvrages avec quelques ordres, mais tout de même...

« Nous avons commencé à parler de la technologie de commande vocale en fin d'année dernière, dans le but de créer une liste de lecture adaptée à ce qu'une personne aime et n'aime pas », explique Roz Lippel, éditeur associé chez Scribner.

Les questions sont lues par Jeremy Bobb, qui demande par exemple : « Imaginez un monde apocalyptique. Vous devez rejoindre un de ces trois groupes : des magiciens, maîtres de l'illusion, des mentalistes, qui tissent une toile de pièges mentaux, ou des scientifiques, qui créent une technologie dernier cri. Lequel choisissez-vous ? »

D'après le Wall Street Journal, Stephen King, par email, aurait avoué ne rien comprendre à cette nouvelle technologie : « OK, ça a l'air bien, faites-vous plaisir », aurait-il répondu aux cadres de Scribner...