Royaume-Uni : les auteurs réclament la suppression de la TVA sur le livre

Si pour certains, nouvelle année rime souvent avec bonnes résolutions, pour d’autres le changement attendra. Alors que 18 pays ont déjà réduit la taxe sur les livres numériques ou son pendant audio suite à la directive de 2018, le Royaume-Uni fait toujours la sourde oreille. De quoi agacer les auteurs outre-Manche, qui sont de plus en plus nombreux à se mobiliser.



Selon une récente étude publiée par le National Literacy Trust, ce sont surtout les jeunes et les lecteurs souffrants de handicap qui sont les plus susceptibles d’acheter des ebooks ou des livres audio, et donc, de payer ce prix fort.Pour Cressida Cowell, connue pour la série Comment dresser votre dragon (trad. Antoine Pinchot, Édition J’ai lu) « taxer la lecture n’a aucun sens, tout particulièrement quand on parle de personnes handicapées ou d’enfants, qui en découvrent tout juste le plaisir. J’espère que le gouvernement retrouvera son bon sens et se débarrassera de cette taxe dès que possible ».« Il faut lutter pour supprimer cette taxe injuste. Certains ont besoin de lire sur format numérique » déclare à son tour Konnie Huq. « En tant qu’autrice et maman, je sais à quel point il est important pour les enfants de grandir en lisant, que ce soit sur format imprimé ou sur écran. »Si une lettre ouverte adressée au chancelier Said Javid avait déjà été publiée et signée par plus de 40 députés , les auteurs ont également tenu à lancer une pétition , rappelant que « les livres imprimés et les formats numériques doivent être traités de la même manière ».« Les jeunes lisent de plus en plus sur leurs téléphones, sur des liseuses ou à l’aide d’appareils audio. Les formats numériques peuvent permettre aux lecteurs réticents de trouver une nouvelle manière de lire. De plus, de nombreuses personnes au Royaume-Uni souffrent de déficience visuelle ou autres handicaps qui les empêchent de lire sur format imprimé et qui sont donc injustement taxés » peut-on lire.