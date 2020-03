Royaume-Uni : une même TVA pour les livres imprimés, numériques et audio

(photo d'illustration, Images Money, CC BY 2.0)

We are thrilled that VAT will be removed from e-publications following the new Budget. This will mark an end to illogically taxing people who need or prefer to read digitally 1/2 — Axe the Reading Tax (@AxeReadingTax) March 11, 2020

Plusieurs années de lobby auront été nécessaires du côté de l'édition pour faire entendre raison au gouvernement britannique, tant pour les livres numériques que pour les livres audio, d'ailleurs. « J'ai présenté la Grande-Bretagne comme un pays de scientifiques, d'inventeurs et d'ingénieurs », a déclaré Rishi Sunak, le chancelier de l'Échiquier, dans la présentation du budget 2020.« Mais nous sommes aussi le pays de Shakespeare, d'Austen et de Dahl. Nos plus importantes exportations sont faites de mots. Notre plus grand atout est la libre circulation des idées et le débat. Et l'éducation de nos citoyens reste notre plus importante responsabilité. Une éducation de premier rang permettra à la prochaine génération de prospérer. Et rien n'est plus fondamental à l'éducation que la lecture », a-t-il poursuivi.L'édition soulignait depuis longtemps la contradiction profonde, et la discrimination, subie par les lecteurs, de l'application d'un taux de TVA différent entre les livres imprimés et les livres numériques ou audio. « Ce n'est pas justifié », a reconnu Sunak.Sur Twitter, le compte « Axe the Reading Tax » (« Supprimez la taxe sur la lecture »), géré par l'association des éditeurs britanniques, a salué la décision du gouvernement. « Nous sommes très heureux de la suppression de la TVA sur les publications numériques, conformément au nouveau budget. Cela marquera la fin d'une taxe illogique, qui pénalisait les personnes qui ont besoin ou veulent lire au format numérique. »Députés, auteurs et éditeurs s'étaient mobilisés ces derniers mois, à travers une campagne faite de lettres ouvertes et autres pétitions, pour pousser le gouvernement à supprimer la TVA appliquée aux livres numériques et audio. Avec cette décision, le Royaume-Uni n'applique plus de TVA sur les ventes de livres, quel que soit leur format.En France, le livre imprimé et le livre numérique bénéficient tous deux d'un taux de TVA réduit, à 5,5 %, et ont été récemment rejoints par le livre audio , physique ou numérique.