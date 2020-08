Sera-t-il bientôt possible de lire des comics dans le jeu vidéo Fortnite ?

Here's a better video of the comic books thing, it appears if you switch accounts on Xbox, idk about PS4..[video by u/DonPeri714] pic.twitter.com/q456XIJXci — HYPEX (@HYPEX) August 6, 2020



Plusieurs centaines de millions de joueurs dans le monde, s'affrontant quotidiennement dans des batailles sans merci : le jeu vidéo Fortnite est devenu un support de promotion à part entière pour plusieurs marques, dont DC Comics et Marvel, ainsi que leurs propriétaires respectifs, Warner Bros et Disney.À l'occasion de la sortie de films, le plus souvent, diverses opérations ont eu lieu dans l'univers du jeu vidéo : en mai 2018, pour promouvoir Avengers: Infinity War, Thanos fait ainsi son apparition dans Fortnite, avec un Gant de l'Infini à récupérer pour incarner le surpuissant personnage. Depuis, les événements se sont succédé, avec des apparences de personnages de comics à collectionner.Batman, Aquaman ou encore des armes et accessoires, comme les gants d'Iron Man, le bouclier de Captain America ou l'arc de Hawkeye se sont invités dans le battle royale d'Epic Games.Mais, selon une fuite, le meilleur reste à venir pour rapprocher les comics et le jeu vidéo : Fortnite proposerait ainsi un lecteur de comics dans le jeu, accessible depuis le menu principal. Pour l'instant, impossible de savoir quelles seraient les œuvres proposées : des contenus exclusifs, des bandes dessinées historiques des catalogues DC et Marvel, ou encore des comics Fortnite, les hypothèses restent de mise...Par ailleurs, la dernière mise à jour du jeu contenait un fichier nommé « ComicReader », indique l'utilisateur HYPEX sur Twitter.Le jeu est disponible sur un très grand nombre de plateformes, Android, iOS, Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce qui constitue un autre argument de poids auprès d'éditeurs comme Marvel et DC...via The Gamer