Snapshots : Scribd résume les livres pour donner envie de les lire

Une enquête nationale en ligne menée par The Harris Poll pour le compte de Scribd a révélé que 85 % des Américains pensent que « le temps passé à lire est un investissement pour eux-mêmes et leur bien-être général », mais 81 % d’entre eux « ne lisent pas autant qu’ils le voudraient ». La principale raison est « ne pas avoir assez de temps » (39 %), suivie d’« il est plus facile de faire autre chose » (22 %).C’est pour pallier le manque de temps que Scribd a développé la fonctionnalité Snapshots. Le but est d’aider les abonnés à décider s’ils veulent lire un livre au complet ou si le résumé et les informations clefs leur suffisent à savoir qu’ils ne veulent pas lire le titre. L’idée de la société est que le lecteur n’arrête pas une lecture en cours, car en fin de compte le livre ne lui plaît pas. Ils souhaitent anticiper cette situation.« Ce qui est unique avec Snapshots, c’est qu’ils servent de bande-annonce à des titres complets, tout en restant fidèles à la voix et au style distincts des auteurs et en restant cohérents avec le ton du livre complet. Les Snapshots sont nouveaux, mais nous avons effectué des tests internes préliminaires. Nous avons constaté que la majorité des gens ont déclaré que le Snapshots qu’ils avaient lu avait suscité leur intérêt pour la lecture de l’intégralité du livre », confie le Trip Adler, PDG de Scribd à Forbes Actuellement, la fonctionnalité ne comprend que des titres de nonfiction et de documents. La société affirme que les Snapshots sont générés par son « équipe chargée du contenu éditorial interne », et qu’il en existe plus de 500 disponibles actuellement au format texte et audio, et d’autres à venir.Par exemple, pour le titre de non-fiction de Margot Lee Shetterly, Les figures de l’ombre (trad. Johan Frederik Hel Guedj, HarperCollins, 2017) adapté au cinéma en 2016, Snapshots génère un document de 23 pages, chaque page fournissant un résumé de chacun des chapitres du livre.Trip Adler déclare : « Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer la découverte de contenu sur Scribd ; avec Snapshots, nous allons au-delà des recommandations et fournissons des informations clefs qui suscitent l’enthousiasme des lecteurs pour des livres qu’ils n’auraient peut-être pas envisagé de lire. En fournissant des aperçus rapides et succulents des meilleurs ouvrages de fiction, Snapshots peut aider les éditeurs et les auteurs à diffuser leurs titres devant un large public susceptible de les apprécier. »Via Techcrunch