Sondage : 72 % des Français enclins à lire plus au format numérique

Youboox, une application française de lecture en streaming, a réalisé un sondage autour de l'accès à la lecture numérique. Grâce à 16.050 personnes interrogées, l'enquête permet de révéler des informations nouvelles sur l'accessibilité aux contenus numériques, les acteurs possibles et les budgets réservés aux ebooks par les lecteurs.



Perfecto_Capucine - Pixabay License



Sur l'ensemble des personnes interrogées, plus de 72 % d'entre eux ont déclaré lire de plus en plus de contenus via des supports numériques (76 % des hommes et 68 % des femmes).



Toujours d'après le sondage Youboox, 53 % des Français avouent avoir des difficultés à trouver des ouvrages qui leur plaisent en librairie, en bibliothèque ou en kiosques. Une frustration justement comblée grâce au numérique pour 55 % des femmes et 59 % des hommes, soit au global plus de 57 % des individus interrogés.















Au niveau du prix d'accessibilité des ebooks, les Français sont globalement partagés. Bien que 47 % des Français aimeraient que l'accès aux livres numérique soit gratuit, les 53 % restants pensent qu'il est tout de même légitime de payer. Parmi ces derniers, 28 % envisagent l'option d'un paiement à l'acte tandis que 25 % proposent une solution d'abonnement.



L'accessibilité au numérique semble être un enjeu d'autant plus important lorsque 66 % des hommes et 59 % des femmes interrogés pensent que les livres numériques permettent de « sauver » la lecture. Néanmoins, le budget réservé aux ebooks ne semble pas excessif puisque 31 % des Français seraient disposés à payer entre 2 et 5 € par mois pour accéder à des contenus numériques, 27 % pourraient aller jusqu'à 5 et 10 € et 26 % ne dépasseraient pas 2 €.



Aujourd'hui, Youboox se présente sur le marché du numérique avec plus de 170.000 titres dans le catalogue, 200 titres de presse (quotidiens et magazines, français et étrangers), 700 éditeurs partenaires et 300.000 abonnés payants. La réponse la plus étonnante reste cependant réservée à la question : « Selon vous, quels sont les 3 acteurs les plus légitimes pour développer l'accès à des offres de contenus numériques ? » Sur les 16.050 personnes consultées, les acteurs qui sont revenus le plus souvent sont les opérateurs et les fournisseurs d'accès (58 %), suivis des éditeurs (57 %) et des médias (40 %), loin devant les institutions.