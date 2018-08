Spotify diffuse désormais de la bande dessinée en streaming

Développement imprévu pour Spotify : le service de streaming musical accueille désormais sur son service des bandes dessinées numériques, comme l'annonce un communiqué de presse de la société. Six épisodes de la bande dessinée américaine Archie sont disponibles en version motion comics, réalisée avec la technologie de Madefire.



Succès de longue date de la bande dessinée américaine, Archie, qui raconte les aventures d'un étudiant et de sa bande d'amis, connait un regain d'intérêt depuis la diffusion de la série Riverdale sur The CW et Netflix. C'est à présent sur Spotify que la bande dessinée fait son apparition, avec 6 épisodes en motion comics disponibles à la lecture sur le service au départ réservé à la musique et aux podcasts.

À mi-chemin entre la bande dessinée et l'animation, les motions comics ajoutent quelques mouvements, plutôt discrets, à la bande dessinée originale, qui sont censés en améliorer la lecture sur des appareils mobiles à l'écran réduit. Pour Archie sur Spotify, la lecture se fait directement dans l'application, à l'emplacement habituellement réservé aux pochettes d'album.

Apparemment, l'expérience est optimisée pour l'application mobile, et s'affiche assez mal sur un ordinateur. Elle est accessible à cette adresse, mais semble pour le moment réservée à certains comptes, selon les pays. « Archie a toujours tenté de trouver de nouveaux moyens d'atteindre ses fans et lecteurs. Et quand l'opportunité de travailler avec Spotify s'est précisée, c'était la combinaison parfaite », assure Jon Goldwater, PDG et éditeur chez Archie Comics, dans un communiqué.

Madefire, qui produit les motions comics, tente depuis plusieurs années d'imposer ce format, avec un succès relatif : il est par exemple possible d'afficher des motions comics sur sa télévision, mais de telles pratiques de lecture sont loin de convaincre les amateurs.

Les 6 épisodes disponibles sur Spotify reprennent l'arc narratif de 2015, signé par Mark Waid avec des dessins de Fiona Staples, Annie Wu et Veronica Fish.