Spotify vous berce en musique ou audiolivre avant de s'endormir

(photo d'illustration, Philip Wilson, CC BY-ND 2.0)

Sur les appareils iOS, l’option Sleep Timer était assez peu nécessaire : quand elle a débarqué en mai dernier, on savait déjà qu’elle n’avait qu’un intérêt relatif. En effet, via le minuteur intégré à l’app Horloge, il était possible de régler un arrêt de la lecture en cours — donc tant de la musique qu’une application de lecture de livres audio.L’ajout dans l’app en version iOS n’est donc qu’une option pratique, évitant des manipulations de plus — et surtout, un moyen de mettre iOS et Android sur un pied d’égalité. Une fois le compte à rebours mis en place (5 à 60 minutes, restrictions tout de même idiotes), l’audio en cours s’arrêtera tout naturellement.Pour ce faire, en lançant sa playlist, il suffira de cocher l’option idoine. Sleep Timer devait être déployé à l’échelle mondiale ce 2 décembre, mais personne à la rédaction n’est parvenu à trouver l’option.Mais depuis maintenant plus d’un an et demi que les livres audio sont arrivés sur Spotify , devenu libraire en streaming, les usagers apprécieront de se faire raconter une histoire, tout en s’endormant.