Springer Nature entre pour de bon dans l'ère de l'Open Access

The Future of Open Access Books: Findings From a Global Survey Of Academic Book Authors, ouvrage qui relate les résultats d’une enquête sur le libre accès auprès d’auteurs universitaires, ne sera certainement le livre de chevet de chacun. En revanche, il établit un premier panorama des pratiques nouvelles que les auteurs souhaitent voir instaurées.En effet, une majorité d’entre eux estiment que toute future publication scientifique devrait se faire sous la forme d’un libre accès. Ils étaient 2542 à répondre, livrant chacun leurs motivations et raisons. En outre, ce livre blanc identifie également les principaux obstacles auxquels se heurtent sans cesse les auteurs.Depuis le manque de sensibilisation aux solutions qu’apporte le libre accès, ou son faible financement, jusqu’aux préoccupations propres au regard porté sur l’Open Access… rien ne semble manquer. Et, cerise sur le gâteau, le document est en téléchargement libre et gratuit. ( à cette adresse Dans le même temps, on apprend que c’est avec le consortium suédois Bibsam que Springer Nature vient de signer le premier accord Pure Open Access. Le regroupement réunit des bibliothèques institutionnelles ainsi que des bailleurs de fonds.Le contrat est une première : tous les chercheurs affiliés aux organisations qui composent Bibsam seront en mesure de publier dans les revues de Springer, sans avoir à payer — un changement radical dans le modèle économique. Considérant que le financement de ces parutions ne peut pas provenir d’un chercheur, Bibsam assure être à la recherche de solutions économiquement viables pour maintenir les parutions.Cet accord s’accompagne cependant d’un renouvellement du partenariat existant entre Bibsam et Read and Publish, service de Springer, qui combine un abonnement payant pour l’accès aux revues et les solutions de publication Open Access, avec Springer Nature.Reste à transformer toutes ces belles promesses...