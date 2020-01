Storytel atteint son objectif de l'année 2019 avec 1,1 million d'abonnés

Le distributeur de livres numériques et de livres audio suédois Storytel a annoncé cette semaine avoir atteint son objectif de l’année 2019. Avec plus de 69.000 recrutements ces 3 derniers mois, Storytel compte désormais 1,1 million d’abonnés.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Début 2019, Jonas Tellander, PDG de Storytel, avait fixé un objectif de 1,1 million d’abonnés, à atteindre pour la fin de l’année. C’est maintenant chose faite. Le communiqué annonce également une croissance annuelle des abonnements de 41 %. Les revenus de la société suédoise, eux, ont augmenté de 45 % par rapport au dernier trimestre de l’année précédente.



Le géant du livre audio numérique se félicite surtout d’avoir séduit des clients hors pays scandinaves. Cette année, Storytel en dénombre 325.800, soit plus de 141.300 abonnés par rapport à l’année précédente. Cette augmentation de 114 % leur a permis de dépasser l'objectif initialement fixé à 323.000 abonnés, annonce le communiqué.



Dans les pays nordiques, les abonnées sont au nombre de 757.600, soit une augmentation de 141.300 abonnements en regard du dernier trimestre de l’année 2018. Le chiffre d’affaires réalisé dans la péninsule scandinave reste bien sûr le plus élevé avec 352 millions de couronnes suédoises contre 69 millions pour le reste du marché.



Pour rappel, Storytel est disponible en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Allemagne, en Russie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Inde, aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, à Singapour, au Mexique, au Brésil et en Colombie.via The New Publishing Standard