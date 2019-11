Storytel consolide sa position de premier acteur numérique en Suède

Pexels, Pixabay licence

Fondé en 2005 par Jonas Tellander et Jon Hauksson, Storytel avait récemment franchi le cap très symbolique du million d'abonnés à travers le monde. Dans un communiqué, la société affirme avoir rempli un tout autre objectif en dépassant cette fois-ci les 400 000 clients sur son seul territoire national.« Nous progressons à pas de géant, tant à l'échelle mondiale qu'en Suède, où la vague actuelle de livres audio a débuté grâce à Storytel » a affimé Åse Ericson, représentant de Storytel Suède, dans un communiqué. : « Passionnés d'histoires fantastiques et de nouvelles technologies, nous avons créé une plateforme unique pour lier les auteurs et les lecteurs suédois qui souhaitent profier de leurs histoires partout et à tout moment. »« Storytel propose une écoute et une lecture illimitées de plus de 300 000 titres à l'échelle mondiale. Il est présent sur 18 pays et son siège est à Stockholm, en Suède ». 18, ce chiffre n'est pas passé inaperçu pour The New Publishing Standard , qui rappelle au détriment du communiqué que la société est en réalité présente dans 19 pays.Storytel est en effet déjà installé en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Allemagne, en Russie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Inde, aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, à Singapour, au Mexique, au Brésil et en Colombie. La Corée du Sud et la Thaïlande devraient également bientôt figurer sur cette longue liste.