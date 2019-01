Streaming : Free propose 30 000 ebooks et bandes dessinées avec Youboox

Un catalogue à parcourir sur application

La guerre de la lecture sur mobiles aura bien lieu

Pour les abonnés de Free, un accès illimité à la bibliothèque Youboox est désormais activé : 30.000 ebooks sont intégrés, grâce à l’offre Youboox One, à compter de ce 31 janvier. Au menu, bandes dessinées et livres numériques, issus de la bibliothèque de l’opérateur.Cet accès est proposé sans surcoût aux abonnés Freebox et abonnés au Forfait mobile Free (15,99 €/mois pour les abonnés Freebox, sinon 19,99 €/mois) ainsi qu’aux abonnés aux forfaits mobiles Série Free.Le service offre un large choix de contenus qui répond aux goûts de toute la famille : romans (amour, aventure, policier, science-fiction, fantasy, young adult...), BD (classiques, comics, mangas), livres jeunesse, guides en tous genres (cuisine, sport, voyage, développement personnel). Les abonnés Free peuvent ainsi constituer leur bibliothèque personnelle en quelques clics.Pour y accéder, une application est nécessaire, celle native de Youboox. Comme pour l’offre SFR, les abonnés Free pourront alors s’identifier et par la suite accéder aux différents ouvrages proposés. L’appli existe en version Android et iOS – pas de Windows Mobile pour le moment.Évidemment, le modèle de lecture hors connexion se retrouve. Ainsi, les abonnés peuvent à tout moment accéder à leurs livres dans le métro ou en vacances, il leur suffit juste de les télécharger avant de partir.Dans le détail, les abonnés qui possèdent un forfait de 19,99 € mensuel ou sont sur Série Free à 8,99 € peuvent bénéficier de cette offre.Pour Youboox, c‘est un nouveau déploiement sur un parc d’utilisateurs considérables. Selon les données de l’Arcep, on comptait 74,9 millions de cartes SIM en service en France sur le premier semestre 2018. Or, SFR était le deuxième en termes d’abonnés et Free le 4e, la plateforme de lecture en streaming se positionne idéalement face à la concurrence.En effet, retour en avril 2018 : Fnac/Kobo et Orange amorçaient un partenariat autour du livre audio , le premier opérateur téléphonique français (en nombre d’abonnés) faisant profiter ses abonnés du catalogue Kobo by Fnac. Et ce, juste après avoir poussé l’offre de bande dessinée numérique d’izneo, distributeur spécialisé et propriété pour moitié de la Fnac – avec quelque 3000 titres à consulter.Reste donc à convaincre Bouygues Telecom, qui n’a pas encore mis le pied sur ce marché du contenu : pour l’heure, l’entreprise se consacre à la musique et l’audiovisuel. Mais qui sait ? Un segment que SFR n’a pourtant pas oublié, puisque l’on apprend à l’instant qu’Altice, la société-mère, s’apprête à investir 30 millions € pour le rachat de Molotov, une application de télévision en streaming.