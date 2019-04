StreetLib : le distributeur numérique italien à la conquête du monde

StreetLib a passé des accords avec des bibliothèques, des revendeurs, et des services d’abonnements. La société italienne a également sa propre boutique de livres numériques, qui permet la commercialisation de titres dans toutes les langues autochtones.Ayant ouvert au Moyen-Orient et en Asie du Sud, StreetLib, le PDG Giacomo D’Angelo explique qu’il couvre désormais une centaine de pays. En avril dernier, ce sont les deux territoires qui étaient au centre des préoccupations — alors même que l’industrie aurait négligé ces régions, à tort.« Aujourd’hui, le marché du livre arabe est évalué à plus d’un milliard de dollars, et compte plus de 200 millions d’utilisateurs d’internet. En Asie du Sud, le Pakistan compte plus d’internautes que l’Espagne, le Bangladesh plus que l’Allemagne », explique-t-il.Le marché de l’Inde devrait atteindre 10 milliards $ en 2020, et se positionne déjà comme le deuxième plus grand marché en termes d’utilisateurs. Sachant que StreetLib dispose désormais de deux sections, pour l’Afrique et Moyen-Orient et Afrique du Nord, l’entreprise se focalise plus encore sur la distribution numérique.« Ce déploiement panafricain, accompli au mois de mars, a abouti à la création d’un portail de publication pour chaque pays africain », poursuit le PDG.Désormais, Giacomo d’Angelo en appelle à tous les auteurs et éditeurs, et l’ensemble des professionnels d’Afrique, pour que se développe la diffusion du livre.via The New Publishing Standard