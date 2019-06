StreetLib : le distributeur ouvre une bibliothèque numérique panafricaine

À l'occasion du Séminaire régional africain de l'IPA (International Publishers Association, Union internationale des éditeurs), qui s'est déroulé à Nairobi, au Kenya, StreetLib achève la phase 1 de son expansion mondiale. Le distributeur numérique italien a mis en place la Pan-African Digital Library Hub, une plateforme où les auteurs et éditeurs de chaque pays d’Afrique pourront publier et partager leurs écrits.

Une bibliothèque numérique pour tout un continent



L’objectif de cette bibliothèque numérique centralisée panafricaine est de faciliter l’accessibilité des productions d’auteurs et d'éditeurs africains à travers tout le continent. L'initiative vise également à réduire les inégalités qui persistent dans l'accès à l’éducation en Afrique.



« Sans un réseau numérique de distribution transcontinental pour les bibliothèques d’Afrique, il sera toujours plus facile pour un lecteur nigérian, angolais, marocain ou soudanais de télécharger un livre publié aux États-Unis ou en Europe, que d’en télécharger un publié dans un pays africain voisin », a déclaré Giacomo D’Angelo, PDG de StreetLib.



« Lorsque nous avons lancé notre programme d'expansion mondiale en janvier, nous nous sommes engagés à fournir un portail de publication pour chaque pays du monde d'ici fin 2019. Mais nous avons été submergés par la réaction positive et l'intérêt des auteurs et des éditeurs et nous avons accéléré notre programme », a-t-il ajouté dans un communiqué annonçant la fin de la phase 1 du déploiement mondial de StreetLib.



4,3 milliards d'acheteurs potentiels



Le distributeur numérique est désormais disponible aux États-Unis, en Inde, en Russie, en Europe dans les pays enclavés d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie et même dans les îles des Caraïbes, de l'océan Indien et du Pacifique. Le plus petit portail en ligne est disponible pour l'île de Norfolk, en Océanie, avec seulement 80 personnes en ligne.



Aujourd'hui, StreetLib décompte 4,3 milliards de personnes en ligne dans le monde. Ces internautes connectés sont tous de potentiels lecteurs pouvant acheter des ebooks et des livres audio. D'après les prévisions de la société, ce chiffre dépassera les 7 milliards d'ici 10 ans.





Toujours d'après le communiqué, les intervenants du distributeur numérique italien invitent les auteurs et les éditeurs à se joindre à eux afin de « rendre les livres accessibles à tous, partout sur la planète, à toute heure du jour et de la nuit ».