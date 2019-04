Sur internet, la lecture n'est pas vraiment au programme des 8-14 ans

(photo d'illustration, reynermedia, CC BY 2.0)

1506 enfants de 8-14 ans et leurs parents ont été interrogés par Médiamétrie pour pouvoir évaluer de manière qualitative et quantitative les pratiques des bambins sur internet. On s'en doutait un peu, mais l'étude le confirme : les chères têtes blondes ont accès, dès 8 ans, à une variété d'écrans. Si le plus traditionnel, la télévision, reste en tête dans les usages jusqu'à l'âge de 13 ans (il est ensuite remplacé par le smartphone), tablettes et ordinateurs ne sont pas loin derrière.On le constate d'emblée, les liseuses ne font même pas partie des options disponibles, dans la plupart des cas : les usages ne dépassent pas 5 % du total des enfants interrogés.Vidéo de courte durée, musique et jeux vidéo font partie des contenus dématérialisés les plus consommés par les enfants sur internet : à l'inverse, livres et bandes dessinées que 8 % ou 11 % de la consommation totale des enfants, selon les enfants et selon les parents, respectivement. Cette consommation, entre 8 et 10 % selon les âges, n'évolue pas vraiment entre 8 et 14 ans.Cela dit, quand les parents sont abonnés à une offre d'accès à des livres numériques, du type Youboox ou Youscribe, 69 % des enfants en profitent. Problème : seuls 3 % des parents disposent d'un tel abonnement et l'usage des enfants se limite donc à 2 %.Tant du côté de la recommandation et du suivi des sites consultés par les enfants que de celui de la consommation illicite, l'étude souligne l'influence des parents. 1 parent sur 10 recherche régulièrement des contenus culturels pour son enfant sur des sites considérés comme illicites et diffusant du contenu de manière non autorisée. La visite de sites proposant des œuvres piratées se développe à partir de 13-14 ans (20 % des enfants interrogés) — alors que, paradoxalement, la conscience de l'illicite et du licite se fait plus vive.Dans ce domaine, la lecture n'est pas épargnée : 18 % des enfants qui visitent des sites proposant des œuvres piratées le font pour s'approvisionner en lecture, de livres ou de bandes dessinées.