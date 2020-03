Test culture générale : 110 autrices à découvrir chaque jour

« De la romancière à la sage-femme, de la physicienne à la salonnière, des États-Unis à Tahiti en passant par le Québec ou la Suisse, redécouvrez la condition féminine à travers les écrits de plus de cent autrices, connues ou méconnues, de l’Antiquité à la première moitié du XXe siècle. »Ça, c’était la promesse faite début janvier, quand on a senti bruisser l’arrivée de l’ application Un Texte Une Femme . Ce tour du monde des œuvres à travers les autrices et leurs ouvrages concrétise son ambition. Elle offre de « redécouvrir la condition féminine dans ses aspects les plus variés ».Au quotidien, après s’être acquitté des 2,29 € de l’appli, on reçoit sur tablette ou smartphone, « un texte qui parle des femmes, et qui est écrit par une femme engagée, connue ou méconnue ».Chacun est inscrit dans un contexte spécifique, et doté d’une biographie de celle qui l’a écrit. L’occasion de tester sa culture générale, également, puisqu’une énigme est posée chaque jour. Une forme de salon littéraire 2.0, pour un XXIe siècle numérique.Rappelons que tout cela est rendu possible dans un partenariat avec Folio classique qui fournit donc les extraits des œuvres.