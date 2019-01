TF1 se lance dans le webtoon et le manga numérique avec delitoon

crédit Delitoon

crédit Delitoon







L’actionnariat nouveau renforcera la croissance de la plateforme digitale, au moment où l’éditeur semble enregistrer chaque mois de nouveaux succès. Une approche qui répond aux évolutions des habitudes de lecture en France, assure un communiqué.La lecture sur écran ne serait donc pas agonisante, tombée au fond d’un ruisseau ?Lire un manga en scrollant à l’infini sur son portable. Le concept, largement répandu en Corée du Sud et plus largement en Asie, n’existait pas en France il y a 3 ans. Pour le faire connaître, la plateforme delitoon a misé sur une offre payante et sur un choix éclairé de séries et de titres, proposées en exclusivité et en langue française.Aujourd’hui, le format comme les séries sélectionnées confirment leur immense pouvoir d’attraction auprès du public : delitoon affiche une communauté de plus de 400 000 inscrits, un trafic web de plus de 600 000 visiteurs mensuels et classé numéro 1 sur le PlayStore (Google).L’importante ascension de delitoon et son offre de lecture manga adaptée aux écrans, dans un environnement pourtant en perte de vitesse, celui du manga papier classique, avait bien été anticipée par Dider Borg, son fondateur.Ancien éditeur pour les éditions Casterman, passé par CANAL+ et Médiamétrie, Didier Borg s’est intéressé au phénomène dès 2008 et a pu développer Wosmu, start-up créée en 2015 et qui porte delitoon, avec le soutien de Sparkling Partners (start-up studio lillois) et de Kidari (Groupe Daou, acteur de l’entertainment en Corée du Sud), pour s’imposer comme l’acteur numéro 1 du webtoon en France.Avec une nouvelle levée de fonds réalisée auprès des investisseurs historiques et de deux nouveaux entrants, TF1 One Innovation et Finorpa, Wosmu assure ainsi sa route vers une rentabilité précoce auprès du marché français, prévue dès 2019. C’est l’occasion également d’ouvrir et de dynamiser son catalogue de titres coréens et chinois, bientôt rejoints par des séries japonaises.