The Great C de Philip K. Dick devient un jeu de réalité virtuelle

Une humanité dominée par un supercalculateur, un monde post-apocalyptique, un pèlerinage annuel dont les voyageurs ne reviennent jamais. Qu’est-ce que cette machine qui semble engloutir les flots humains, et que d’aucuns ont baptisée The Great C ?



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Embarquez dans un univers de réalité virtuelle, inspiré par les univers de l’écrivain Philip K. Dick, en suivant Clare. Alors que son fiancé est appelé pour le pèlerinage annuel, cette dernière fait face aux limites de son village et aux règles de l’humanité. Pourra-t-elle accepter, se résigner, ou lutter contre cette réalité oppressante ?

Monté sur la base de la réalité virtuelle, The Great C est un jeu vidéo qui est pour le moment disponible sur Oculus Rift et HTC Vive, pour 5,99 $. Une version PlayStation toujours en VR suivra prochainement.

Réalisé par une société canadienne, basée à Toronto, ce jeu s’appuie sur un langage cinématographique, où se mêlent action en temps réel et narration.



< >





The Great C est à l’origine une nouvelle publiée en 1953 par Philip K. Dick, dans Cosmos Science Fiction, et par la suite dans un recueil. Elle sera reprise par la suite dans un roman coécrit avec Roger Zelazny, en 1976, sous le nom Deus Irae. Le livre fut traduit par Françoise Cartano chez Denoël en 1977.

Dans sa nouvelle, Dick fait partir un groupe avec trois questions à destination du Great C : si l’une des trois questions reste sans réponse, le groupe peut repartir. Mais de toute évidence, rien n’a encore embarrassé le super ordinateur.



The Great C de Philip K. Dick fut traduite en Le Grand O par Pierre-Paul Durastanti pour Denoël dès 1988.





« Les histoires incroyablement avant-gardistes de Philip K. Dick ont toujours parues toutes désignées pour être racontées dans des formats tout aussi innovants. Secret Location s'implique dans l'émergence de la narration du futur, et associer les thèmes de The Great C avec les prouesses de notre technologie VR nous aide à redéfinir la manière dont nous abordons la science-fiction », souligne Ryan Andal, président et cofondateur de Secret Location, éditeur du jeu.